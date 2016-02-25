Майже половині українців не вистачає грошей, щоб відчути себе європейцями - опитування

Такі результати показало опитування "Як українці розуміють євроінтеграцію: очікування та настрої суспільства" Фонду "Демократичні ініціативи", передає кореспондент УНІАН.

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Згідно з опитуванням, у травні 2013 року відчували себе європейцями 34% українців і не відчували - 55%, а в грудні 2013 року це співвідношення становило 44% та 50% відповідно.

Водночас, у листопаді 2015 року ті, хто відчуває себе європейцями, вперше опинилися у відносній більшості - 47% можуть назвати себе європейцями і 42% - ні.

В регіональному розрізі визначення себе як європейців переважає у громадській думці на заході (57% відчувають себе європейцями і 35,5% - ні), та в центрі (49% та 37%, відповідно).

На сході України громадська думка майже рівноцінно розділилася на тих, хто вважає себе європейцями (46%), і тих, хто не вважає (49%).

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В меншості "європейці за самовідчуттями" опинилися на півдні (35,5% відчувають себе європейцями і 43% - ні) та на Донбасі (38% та 56,5%, відповідно).

Для того, аби відчувати себе європейцями повною мірою, українцям потрібен певний рівень матеріального добробуту - так вважають 47% населення; відчуття захищеності з боку закону (33,5%), повага цінностей демократії та прав людини (23%) та можливість їздити до інших європейських країн без віз (23%).

Попри те, що чинник добробуту лишається на першому місці, як і раніше, зараз на нього орієнтується на 12% менше громадян, аніж у травні 2013 року (59%), зазначається у дослідженні.

*** Дослідження провели Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова в період з 14 по 22 листопада 2015 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитано 2009 респондентів віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.