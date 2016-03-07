Православні з Франції, України, США, РФ та Нідерландів попросили вибачення у греко-католиків України

Про це йдеться у заклику групи православних християн з Франції, України, Сполучених Штатів, Росії і Нідерландів “визнати жахливу правду про 10 березня 1946 року” напередодні 70-річчя початку маштабних гонінь радянської влади на Українську Греко-Католицьку Церкву.

"10 березня 1946 року, у Львові, Російська Православна Церква насильно включила Українську Греко-Католицьку Церкву до свого лона під тиском радянської влади. У той момент, коли учасники собору 8 і 9 березня голосували за «возз’єднання» своєї Церкви з Московським Патріархатом, усі українські греко-католицькі єпископи перебували у в’язниці під вартою. 216 священиків та 19 мирян, зібрані у львівському Свято-Юрському кафедральному соборі силами НКВД (попередника КГБ), здалися на милість «Ініціативній групі», керованій о. Гавриїлом Костельником та двома нововисвяченими православними єпископами – Антонієм Пельвецьким та Михайлом Мельником. Архіви свідчать, що Сталін особисто ухвалив рішення про ліквідацію Української Греко-Католицької Церкви у лютому 1945 року, дванадцять днів після Ялтинської конференції, що відбулася за участі Вінстона Черчілля та Франкліна Д. Рузвельта", - йдеться у зверненні.

Церковники наголошують, що серйозні історики та богослови не мають жодного сумніву, що Львівський собор Української Греко-Католицької Церкви 8-10 березня 1946 р. був лише подобою собору.

"Російська Православна Церква у своїй повноті не може вважатися відповідальною за рішення, ухвалені церковними керівниками, маніпульованими чи тероризованими НКВД-КГБ. Однак ми, православні християни, почуваємося відповідальними за злочинне мовчання, яке огортає руйнування цієї Церкви радянським режимом за участі Московського Патріархату. Ми знаємо, що мільйони православних християн по цілому світі щиро засуджують антирелігійні переслідування з боку радянського уряду і Йосифа Джугашвілі зокрема", - йдеться у зверненні.

"Ми смиренно просимо прощення за всі несправедливості, жертвами яких вони стали під прикриттям авторитету Православної Церкви, і схиляємо наші голови перед мучениками Української Греко-Католицької Церкви", - наголосили церковники.

Повідомляється, що ініціатором звернення виступив відомий православний богослов Антуан Аржаковський (Франція, Константинопольський Патріархат). Серед православних українців, які підписали звернення протоієрей Георгій Коваленко (Відкритий Православний Університет Святої Софії), Костянтин Сігов (видавництво “Дух і Літера”) та Андрій Юраш.