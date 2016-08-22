Майже половина громадян не вважають Україну незалежною державою - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва Ірина Бекешкіна під час дискусії на тему "Україні – 25: досягнення та поразки".

Зокрема, говорячи про отримані відповіді на запитання, чи вважають громадяни України справді незалежною свою країну, Бекешкіна зазначила, що за весь час з 2001 року (коли це питання було поставлене вперше) лише у 2005 році більшість громадян, згідно з опитуваннями, вважали Україну справді незалежною (49% проти 37%).

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"А далі, наступного року, все повернулося до попередніх результатів і вони приблизно однакові були з 2001 по 2016 рік. Більшість, майже половина, не вважає, що Україна є незалежною державою, а відсотків 40 вважає, що є", - сказала Бекешкіна.

Вона також зауважила, що якби референдум за незалежність України відбувався у серпні 2016 року, то за акт про незалежність проголосували б 87% серед тих, хто взяв би у ньому участь, а 13% - проти. "Майже ті ж результати, які були у 1991 році. Але вони за природою інші", - додала експерт.

У дослідженні зазначається, що ці результати істотно кращі, ніж були в опитуваннях 2006 і 2011 рр. (у 2006 р. 70% – "за" незалежність, 30% – "проти"; у 2011 р. – відповідно, 67% і 33%).

Найбільші зміни, якщо порівняти з 2006 і 2011 роками, відбулися у південному та східному регіонах. Так, у південному регіоні в 2006 році 57% проголосували б "за" незалежність, 43% – "проти"; у 2011 році "за" – лише 47%, "проти" – 53%. У східному регіоні "за" незалежність проголосували б 49%, "проти" – 51%, у 2011 році "за" – 53%, "проти" – 47%.

Водночас у 2016 році ситуація кардинально змінилася: у південному регіоні на референдумі проголосували б "за" незалежність 78,5%, "проти" – 21,5%, у східному – відповідно, 71,5% і 28,5%.

Крім того, згідно з даними опитування, в оцінках 25 років перетворень в Україні думки громадян поділилися навпіл: 41% населення вважає, що за цей час було стільки ж позитивного, скільки й негативного, і стільки ж – 41% – певні, що негативного було більше. У перевазі позитивного переконані лише 12%.

За 25 років успішними, на думку більшості населення, були перетворення лише у трьох сферах: формуванні української нації (успішність відзначили 47%, неуспішність – 40%), забезпеченні рівноправності чоловіків і жінок (успішність – 35%, неуспішність – 32%) та забезпеченні рівноправності національних меншин (успішність – 42%, неуспішність – 34%).

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"Відносно неуспішними" були перетворення у сфері культури (42% вважають їх успішними, 58% – ні), розвитку громадянського суспільства (відповідно, 37% і 56%), утвердження свободи слова (34% і 51%), європейської інтеграції (31% і 55%), розбудови демократії (31% і 54%), забезпечення прав і свобод людей (27% і 62%), освіти (26% і 63%), забезпеченні обороноздатності (26% і 65%), розбудові інститутів національної держави (24% і 52%), зростанні можливостей самореалізації людей (20% і 70%), проведенні зовнішньої політики, що відповідає інтересам держави (18% і 65%), проведенні вільних чесних виборів (18% і 70%).

Водночас "провальними" виявилися перетворення у формуванні системи справедливого судочинства (лише 4% вважають їх успішними, а 90% – ні), боротьбі з корупцією (відповідно, 6% і 91%), забезпеченні соціальної справедливості (7% і 88%), економічному розвитку (8% і 87%), охороні здоров’я (9% і 86%), боротьбі зі злочинністю (9% і 85%), захисті соціально уразливих груп (10% і 84%).

У той же час майже половина населення – 49% – впевнена, що Україна здатна подолати існуючі проблеми та труднощі, проте у віддаленій перспективі, 17% сподіваються, що це станеться протягом найближчих кількох років, а 24% вважають, що Україна на це не здатна взагалі.

Загальнонаціональне опитування населення України було проведене Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва разом з Київським міжнародним інститутом соціології з 4 по 19 серпня 2016 року. Опитування проводилося у 110 населених пунктах (PSU) у всіх областях України, окрім Автономної Республіки Крим. У Луганській та Донецькій областях опитування проводилося тільки на територіях, що контролюються Україною. В результаті польового етапу було зібрано 2040 анкет. Похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Для порівняння наводяться дані загальнонаціональних досліджень громадської думки населення України, проведених у різні роки Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва, Київським міжнародним інститутом соціології та Центром Разумкова.