В Україні риба «з берега» коштує 6 гривень за кг. А скільки платите ви?

У вересні попит на вітчизняну рибу знизився в середньому на 30%, повідомляє газета «Коментарі».

Видання зазначає, що проблеми, пов`язані з реалізацією рибної продукції в роздріб має більшість вітчизняних компаній із видобутку морської та річкової риби, а також рибні господарства, що спеціалізуються на розведенні риби в озерах і водоймах.

«На київському ринку у вересні продаж нашої риби зменшився щонайменше на 30% порівняно з літом», - зазначає голова правління рибного господарства ВАТ «Забір’є» (Київська обл.) Олександр МОТУЗКА.

У Донецькій та Запорізькій області цього місяця продаж української риби, за інформацією Асоціації рибопромисловців «Приазов`я» (Бердянськ), також скоротився. Динаміка реалізації за вересень знизилася в середньому на 25-30%, що характерно й для інших регіонів. Як стверджують представники компаній, ситуація, що склалася, для осені нетрадиційна, оскільки це період сплеску рибних продажів. У минулі роки обсяги реалізації в першому осінньому місяці збільшувалися на 30-40% порівняно з літніми місяцями.

Низьку конкурентоспроможність української риби порівняно з імпортною представники компаній пояснюють, зокрема, недобросовісною діяльністю посередників. Перепродаж товару «по ланцюжку» призводить до збільшення цін у декілька разів. Відпускні ціни на рибу в багатьох виробників удвічі нижчі, ніж у роздробі. Купуючи по 6 гривень за кілограм рибу «з берега» посередники потім перепродують її по ланцюжку, що й приводить до збільшення ціни

Із посиланням на експерта «Коментарі» зазначають, що в жовтні ситуація з продажем риби українського вилову погіршиться. Цього місяця на ринок масово виходять приватні компанії, які орендують внутрішні водойми з метою осіннього вилову риби. Це й приведе до того, що ціни на українську рибу впадуть ще на 30-40% від рівня вересня. Такий розвиток подій може призвести до банкрутства й витіснення з ринку найслабкіших гравців, прогнозують «Коментарі».