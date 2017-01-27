Медицина потребує негайного реформування - Кінах

Україна займає друге місце в світі за коефіцієнтом смертності (перше - у африканського Лесото, у першу п'ятірку входять також Болгарія, Гвінея-Бісау та Латвія). Всього 63 роки становить середня тривалість життя у чоловіків (75 у жінок).

Причини смертності майже не змінюються, це в основному хвороби серця, системи кровообігу і онкологія. Не знижуються інфекційні захворювання; через поганий екологічний фон існує постійна загроза поширення інфекцій вірусної і бактеріальної природи. Через нестачу системи щеплень повертаються давно забуті хвороби. Неприпустима ситуація з небезпечними хронічними хворобами, коли хворі місяцями не мають доступу до життєво необхідних ліків. Ці загрозливі тенденції посилюються недоступністю якісної кваліфікованої медичної допомоги, відсутністю необхідних ліків, дефіцитом лікарів бригад швидкої допомоги, лікарень, особливо в сільській місцевості.

«Українські промисловці і підприємці стурбовані такими проблемами, оскільки країна не зможе вийти з соціально-економічної кризи без здорового населення працездатного віку, без надійного медичного захисту дітей і молоді, без якісної підтримки здоров'я ветеранів праці, воїнів АТО тощо. Ми говоримо про питання національної безпеки, про питання збереження держави Україна», – такої думки президент УСПП, голова Антикризової ради громадських організацій Анатолій Кінах.

Він упевнений, що саме невирішеність багатьох проблем соціальної, економічної та екологічної сфер, падіння рівня життя, купівельної спроможності населення, проблеми трудової міграції – все це дуже негативно впливає на здоров'я людей, робить їх беззахисними перед хворобами.

«Потрібні невідкладні державні заходи із посилення профілактики хвороб, зміцнення системи охорони здоров'я, поліпшення доступу людей до медичного обслуговування, якісних і сучасних ліків. Справжня медична реформа дуже запізнюється. Потрібно негайно підготувати і втілити в життя системні якісні програми реформування сфери охорони здоров'я за пріоритетними напрямами, залучаючи до цієї роботи провідних шанованих лікарів країни», – зазначає Анатолій Кінах.

Він переконаний, що така робота повинна бути вільною від кон'юнктури, бажання отримати політичні дивіденди, зробити чергову піар-кампанію. Суперечки навколо медицини з участю гучних імен не замінять глибинного та невідкладного реформування сфери охорони здоров'я.

«Переконаний, що, реформуючи медицину, треба посилити комунікацію з такими авторитетними, всесвітньо відомими фахівцями, як директор Науково-практичного медичного центру дитячої кардіології та кардіохірургії В. М. Ємець, директор Інституту серця МОЗ України Б. М. Тодуров, директор Інституту нейрохірургії Е. Р. Педаченко та багато інших. Саме високий рівень їх досягнень з лікування поширених хвороб, обсяг знань і ерудиції, довіру до них у суспільстві забезпечить стратегії реформування медицини необхідний зміст і статус, стане запорукою її успішного втілення в життя», – підсумував лідер промислової спільноти.