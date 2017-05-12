Вони пресували: Скрипка розповів про дзвінок псевдо-Авакова та чому розмовляв російською

Український музикант, лідер гурту "ВВ" Олег Скрипка досі з жахом згадує, як його розіграв російський пранкер, видавши себе за міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова та розповів, чому розмовляв із псевдо-міністром російською, пише ТСН.

Музикант пояснив, що йому телефонували нібито МВС України перед дзвінком псевдо-Авакова та наказали, щоб Скрипка розмовляв виключно російською.

"Мені перед цим подзвонили і наказали суворо: "Ви мусите розмовляти російською мовою, бо ми вас покараємо". Нібито з кабінету Авакова подзвонили, що, мовляв, ми на вас подаємо в прокуратуру. Ми вам наказуємо говорити російською мовою", - сказав Скрипка.

Музикант також заявив, що пранкери скористались шоковим станом музиканта та налякали його. У той же час, лідер гурту «ВВ» розповів, що дізнався про те, що на нього подають до прокуратури із соцмереж.

"Це був шок. Вони скористалися шоком. У мене була передача на радіо, у мене в гостях якраз були Dakh Daughters, я перервав ефір, щоб поговорити з цим псевдо-Авковим. Вони пресували, просто налякали, що ми на вас подаємо в прокуратуру, я почитав, що на мене дійсно подають в прокуратуру. У соцмережі з'явилася ця інформація. Тому я, як законослухняний громадянин, мав розмовляти російською мовою", - прокоментував Скрипка.

Як повідомляв УНІАН раніше, український музикант Олег Скрипка став учасником телефонного розіграшу після своїх заяв про необхідність створення гетто для людей, які не можуть вивчити українську мову. Запис розмови виклав в YouTube російський пранкер Олексій Столяров (Лексус), який представився в розмові зі Скрипкою главою Міністерства внутрішніх справ України Арсеном Аваковим.

"Я перед вами вибачаюсь. Вибачаюсь перед усіма російськомовними, хто на інших мовах розмовляє. І за себе, і за тих, хто все це зрежисирував. Я думаю, що завдання цих людей - щоб ми з вами посварилися, щоб дуже багато людей посварилось", - сказав музикант "Авакову".

Раніше Скрипка прокоментував скандал навколо його інтерв'ю напередодні, де він заявив про те, що потрібно створити "гетто" для тих, хто нездатний вивчити українську мову. Він заявив, що "жонглери" словами і "патологоанатоми" сенсу висмикнули і препарували слово "гетто". Насправді, за словами Скрипки, саме росіяни створили привілейовані умови для розвитку своєї мови..