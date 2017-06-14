Нинішня ситуація в Україні може привести до загальнонаціональних протестів - опитування

70% опитаних вважають, що ситуація, яка склалася зараз в Україні може привести до масових загальнонаціональних протестів (таких як у 2004 чи 2013 році).

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в даних опитування соціологічної групи «Рейтинг».

В той же час, 21% так не вважають, кожен десятий – не визначилися із відповіддю.

При цьому 47% особисто не підтримують негайну організацію загальнонаціональних протестів, 41% - підтримують, 12% - не визначилися.

За даними опитування, майже 40% особисто взяли б участь у таких протестах, якщо б вони розпочалися найближчим часом, половина опитаних – не брали б участі, кожен десятий – не визначився. При цьому найбільше готові брати участь в акціях протесту жителі Заходу, а також виборці Самопомочі, Радикальної партії та партії «За життя».

За даними дослідження, за останній рік у більш як 60% опитаних погіршилося матеріальне становище, у 30% воно не змінилося, лише у 6% – покращилося, 2% – не визначилися з відповіддю. При цьому більше ніж 60% опитаним не під силу сплачувати рахунки за житлово-комунальні послуги, 35% мають змогу їх оплачувати, ще 3% не визначилися.

97% опитаних відчувають на собі підвищення цін на споживчі товари і послуги у цьому році.

За даними опитування, 65% респондентів вважають, що головною причиною нинішнього соціально-економічного стану є непрофесіоналізм та корупція чинної влади.

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У той же час, 54% вважають головною причиною воєнні дії на Сході, 31% - неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні країні закони, 28% - непрофесіоналізм та корупцію попередньої української влади. За даними опитування, якщо на Заході країни основною причиною вважають воєнні дії на Сході та непрофесіоналізм і корупцію попередньої влади, то на Півдні та Сході більше відзначають непрофесіоналізм і корупцію чинної влади, неспроможність Верховної Ради ухвалювати потрібні закони, відсутність політичного компромісу між опозицією та владою, проведення зовнішніми силами спецоперації з метою ослаблення України як економічного конкурента та низьку підтримку реформ населенням.

З тезою, що Україна сьогодні перебуває у стані хаосу погоджуються 85% опитаних (10% не погоджуються, 4% - не визначилися), у стані розвалу – 75% погоджуються (17% не погоджуються, 7% - не визначилися), у стані змін – 44% погоджуються (50% не погоджуються, 7% - не визначилися), у стані розвитку – 21% погоджуються (71% не погоджуються, 8% - не визначилися), консолідації – 17% погоджуються (58% не погоджуються, чверть – не визначилися).

Опитування проводилося 19-25 травня, опитано 2 тис. респондентів шляхом особистого формалізованого інтерв’ю.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.