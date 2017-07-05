Туристичний сезон у Криму: як сервіси бронювання заробляють на відпочиваючих попри санкції

Туристичний сезон на Чорному морі у розпалі. Попри санкції ЄС, на туристах у Криму заробляють і міжнародні компанії. Обійти обмеження їм вдається за допомогою формально легальних лазівок. Про це пише DW.

"Подорожували з трирічною дитиною і друзями. Сказати, що там чудово - нічого не сказати. Там казково!"… "Сподобалося все, чудовий готель для сімейного відпочинку", - десятки і сотні коментарів на провідному світовому порталі бронювання готелів Booking.com нахвалюють готель "Ялта-Інтурист" як ідеальне місце відпочинку. На порталі близько трьох тисяч відгуків щодо цього готелю.

Загалом Booking.com пропонує мандрівникам, які збираються до Криму вибір з понад п'яти тисяч готелів. Саме цей портал - світовий лідер у наданні послуг з бронювання житла для подорожніх. На ньому зареєстровані близько 1,2 мільйона готелів по всьому світу, сайт перекладений 43 мовами. Бути представленим на цьому порталі - стратегічно важливо для представників готельного бізнесу.

У випадку Криму, санкції ЄС, запроваджені після анексії півострова Росією нідерландській компанії - не завада. Так само як і низці інших великих міжнародних порталів - таких, як наприклад, американський Tripadvisor чи німецький Trivago. Утім, ці портали є пошуковими системами, які порівнюють цінові пропозиції десятків інших порталів бронювання. Формально, вони не надають туристичних послуг.

Як відомо, санкційним регулюванням Євросоюзу щодо Криму забороняється надавати будь-які туристичні послуги на окупованому півострові саме європейським компаніям. Більшість з них цієї заборони дотримуються. Такі великі портали резервування житла для мандрівників як Airbnb чи Hotel.de не видають результатів пошуку, коли йдеться про готелі в анексованому Криму.

Утім, як показує практика, заборону деякі компанії інтерпретують не так суворо і формально цілком легально пропонують готелі у Криму. Річ у тім, пояснюють юристи, що з правової точки зору поняття туризму можна інтерпретувати доволі гнучко.

Пропонувати готелі у Криму можна цілком легально, якщо йдеться буцімто про ділову подорож. Саме цією шпаринкою і скористався Booking.com. При пошуку готелів на порталі під вікном пошуку завжди міститься запитання про мету подорожі - ділова чи приватна. Якщо поставити галочку на "приватна", тоді пошук не видає жодного готелю у Криму. Утім, якщо просто взагалі не зважати на це запитання і просто вказувати Крим у пошуку, портал видає на вибір понад п'ять тисяч готелів. Судячи з великої кількості свіжих відгуків на сайті Booking.com, тисячі туристів бронюють готелі у Криму через цей сайт . Понад 90 відсотків з них - туристи з Росії.

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Проте з Німеччини бронювати готель у Криму доволі незручно. Отримавши підтвердження від Booking.com, для гарантії бронювання недостатньо кредитної карти. "Крим перебуває під санкціями, тому вашу кредитну карту ми не бачимо", - сказала у розмові з DW менеджерка готелю "Ялта-Інтурист". Натомість треба протягом трьох днів після бронювання переказати готелю повну суму наперед у рублях, або сплатити через сайт готелю за допомогою кредитної карти. Попри те, що кредитні карти, випущені банками країн ЄС, через санкції теоретично не мають працювати у Криму. "Спробуйте, іноді проплата проходить. З італійських карт у нас проходило нещодавно", - запевнила представниця готелю.

Оглядачі туристичного ринку Німеччини підтверджують, що з огляду на санкції туристи з країн ЄС до Криму більше майже не їздять. Німецький експерт зазначає, що крім труднощів з оплатою готелів та інших послуг, туристів відлякують і ризики, пов'язані із суперечливим правовим статусом Криму після анексії. "Якщо з вами щось станеться, дипломати вашої країни навіть не зможуть надати вам консульської допомоги", - зауважує Ґрауе.

Тим не менше, деякі європейські компанії продовжують заробляти на російських туристах, які активно їдуть відпочивати на окупований півострів. За кожне бронювання такі портали як Booking.com отримують від готелів комісію - у середньому 15 відсотків від суми. Тиждень у готелі "Ялта-Інтурист", скажімо, у липні коштує близько 800 євро. Таким чином, на одному бронюванні посередник отримує орієнтовно 120 євро. Оскільки перекази до країн ЄС через кримські банки неможливі, Booking.com і його кримським клієнтам, вочевидь, довелося знайти обхідні шляхи для перерахунку комісії. "Це наші договірні відносини з ними. Ми не розголошуємо цієї інформації", - зазначили у "Ялта-Інтурист" на запитання про те, як вдається розрахуватися з посередником з Нідерландів.

На запитання редакції щодо особливостей роботи у Криму в умовах санкцій у Booking.com запевнили, що зважають на правові норми. "Як нідерландська компанія, яка надає послуги та інтернет-сторінку з Нідерландів, Booking.com дотримується діючих торгівельних санкцій Європейського Союзу та уряду Нідерландів щодо Криму", - йдеться у відповіді компанії на запит DW. При цьому запитання, як компанії вдається отримувати комісію від кримських готелів в умовах санкцій, у Booking.com не відповіли.

Міністерство закордонних справ Нідерландів, яке координує моніторинг за дотриманням нідерландськими компаніями санкцій ЄС, запевнило, що відстежує виконання обмежувальних приписів. "Порушення санкцій - це кримінальний злочин, який підпадає під статтю першу Акту про економічні злочини, який карається позбавленням волі терміном до шести років, альтернативним покаранням або штрафом аж до шостої категорії (до 870 тисяч євро, відповідно до нідерландських законів - Ред.)", - зазначив речник міністерства. Водночас у МЗС зазначили, що не можуть коментувати діяльність Booking.com у Криму "з міркувань приватності".

У МЗС Нідерландів не відповіли на уточнююче запитання, чи беруть контролюючі органи до уваги питання відповідності формальних обмежень реальній картині.