Рекордний прапор, стрілянина та нові пам'ятники: як Україна відсвяткувала День захисника (відео)

Україна відзначила День захисника та 75-ту річницю створення УПА. У Тернополі біля пам’ятника Бандері три сотні дітей та дорослих заспівали гімн ОУН "Зродились ми великої години" і встановили рекорд із наймасовішого виконання гімну українських націоналістів, йдеться в сюжеті ТСН.

В Урочищі Гутвин на Рівненщині в жовтні 1942 року відбувся перший з’їзд вояків Української повстанської армії. У 75-ту її річницю близько тисячі людей пройшли ходою до пам’ятного знаку на кургані.

У Дніпрі військові, волонтери та ветерани війни на сході під звуки оркестру пройшли ходою середмістям до найбільшого в Україні музею АТО. Колона розтягнулася на кілька кварталів, родичі та побратими несли портрети загиблих. Дніпропетровщина втратила на Донбасі 530 бійців.

Полеглих у боях за Україну вшанували і в Харкові. Уздовж алеї слави, де поховано військових, які загинули на сході, розгорнули прапор єдності. Він створений із шести десятків стягів бригад, батальйонів, волонтерських організацій та силових відомств. Почали створювати його в Харкові в серпні, відтоді він мандрував Україною і в кожному місці до нього додавали прапори місцеві військові та волонтери. Зараз стяг завширшки в три метри, а завдовжки вже понад 40, і це ще не остаточна його версія.

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10-метровий монумент борцям за волю та незалежність України відкрили у місті Дубні. Ідея визріла ще 20 років тому, та лише зараз на її втілення знайшли близько 4 мільйонів гривень.

Новим експонатом – прапором УПА – поповнився музей Романа Шухевича в селі Тишківці на Прикарпатті. Саме звідси походить рід головнокомандувача повстанців. Цей стяг особливий, влітку його виготовили самі ж селяни і відправили в зону АТО. Прапор об'їхав усю передову від Маріуполя до Станиці Луганської, нині на ньому сотні підписів бійців із побажаннями миру та подякою за пісні й гумор сільським артистам.

Близько 400 військових пройшли святковим маршем середмістям Сум. Серед учасників параду бійці підрозділів загартованих в боях на Донбасі – це 27-а артилерійська бригада, прикордонники, нацгвардійці, окремий жіночий підрозділ, а також ліцеїсти кадетського корпусу. Містяни супроводжували їх оплесками.

Стрілянину просто в центрі міста на Покрову влаштували у Вінниці – там відтворили події 100-річної давнини, коли місто переходило від білих червоним, яких своєю чергою на якийсь час вибили петлюрівці. Також у Вінниці відкрили перший пам'ятник Симону Петлюрі – досі в Україні було лише його погруддя.