Автор графіті на Грушевського розкритикував їх відновлення без його участі

Соціальний художник Sociopath розкритикував відновлення "Ікон Революції" на вулиці Грушевського без його участі. Sociopath назвав це вандалізмом, а організаторів відновлення графіті звинуватив у самопіарі. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Нанесені плями не мають нічого спільного зі справжніми революційними символами. Сподіваюсь, на цей раз самовільні дії Дмитра Різниченка і компанії на роль відновлювачів історичної пам'яті не залишиться поза увагою правоохоронних органів, а їх творчі недопотуги будуть засуджені громадськістю, яка не дозволяє маніпулювати собою", - написав худождник.

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Sociopath відкинув звинувачення у тому, що він самоусунувся від відновлення графіті. За його словами, він діє у рамках правового поля.

"Я дію в рамках правового поля, і як би мені не хотілося відновити “Ікони Революції” тут і зараз, навіть у 2014-му я погоджував створення усіх своїх робіт на Майдані зі штабом Революції. Сьогодні я не маю морального права знівелювати можливість законних підстав для відновлення “Ікон Революції”, і якщо людський закон писаний не для усіх і не заради цього була Революція Гідності, тоді навіщо загинула Небесна Сотня і продовжують гинути наші герої на Сході!?", - написав він.

Художник зазначив, що зараз тривають слідчі дії по факту знищення “Ікон Революції” і завершується складний процес законних дозволів. Він звернувся до "усіх тверезомислячих українців", патріотичних організацій, генпрокурора Юрія Луценка, голови МВС Арсена Авакова із закликом дати моральну і правову оцінку відновленню відомого графіті без його участі. Також Sociopath просить "остаточно припинити спекуляції навколо цієї теми".

Нагадаємо, громадська організація «Новий вогонь» повідомила, що на вулиці Михайла Грушевського у Києві відновили графіті, відомі як «ікони» Революції гідності. Згідно з повідомленням, графіті відновили художники у співпраці з громадською організацією «Новий вогонь», а не стріт-арт художник Sociopath, як передбачалося раніше.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня з фасаду будинку на вулиці Грушевського у Києві з-поміж вітрин салону меблів, зникли відомі патріотичні графіті, створені під час Революції гідності. Керівник цього салону у соцмережах назвав ці графіті «трафаретним мистецтвом» і «типовим стріт-артом, який час від часу видаляють комунальні служби». Після цього активісти побили вікна і обмалювали фасад меблевого салону, на стіні якого раніше були розміщені роботи. Згодом салон закрився.