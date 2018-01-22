Катерина Амосова: Наша мета – гармонізувати вищу медичну освіту з найкращими світовими зразками

За її словами настав час для переходу на якісно новий рівень медичної освіти, адже в Україні до сьогодні діють застарілі підходи до неї, в той час коли найкращі світові практики зазнали докорінних змін.

Це в першу чергу стосується системи оцінювання студентів-медиків, адже у Європі і в США воно базується на тестах з клінічними кейсами що дозволяє якісніше оцінювати знання та компетентності майбутніх лікарів. В Україні, нажаль, оцінюється здатність студента запам’ятовувати величезні обсяги теоретичної інформації.

В НМУ першими в Україні запровадили найкращий європейський та світовий досвід оцінювання – так званий Об’єктивний структурований клінічний іспит (ОСКІ). Студент, використовуючи фантоми, має продемонструвати на них свої компетентності як справжній лікар. На цих чуттєвих фантомах, або манекенах, можна відтворити безліч клінічних станів і це вкрай важливо для незалежного та якісного оцінювання студентів.

За її словами в медуніверситеті вже ведеться робота яка дозволить швидше перейти на навчання по базовим міжнародним підручникам. До того ж це цілком співпадає з вимогами МОЗ щодо переходу на міжнародні протоколи лікування.

Амосова переконана, що також потрібно приділяти увагу комунікативним навичкам, адже так зване попоління «Z» - ті, хто народився після 2000 року втрачають вміння спілкуватися, віддаючи перевагу гаджетам та девайсам.

«Комунікація – це те що відрізняє західну медичну освіту від нашої. Тому курс з комунікативних навичок ми запровадили в нашому університеті», - підкреслила вона

Ректор відмічає імпульс, який надало міністерство охорони здоров’я для розвитку медичної освіти – підвищення вступного балу з дисципліни «Біологія», а також добровільні тести для випускників та інтернів, який запропонував МОЗ. За її словами це сприяло тому, що на перший курс прийшли студенти зі значно кращим рівнем знань.

Катерина Амосова переконана, що ініціативи, які реалізуються в медуніверситеті вже в найближчій перспективі сприятимуть покращенню якості української медичної освіти та її гармонізація з найкращими світовими зразками.