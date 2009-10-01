Кредитори Нафтогазу проголосують за реструктуризацію

Група утримувачів єврооблігацій НАК «Нафтогаз України» після переговорів у Лондоні у вівторок з представниками компанії про реструктуризацію позики на 500 млн. дол. США з терміном погашення 30 вересня 2009 року погодилася на умови обміну єврооблігацій.

Про це говориться в заяві компанії Corlblow, що представляє групу кредиторів «Нафтогазу», яка підготовлена для преси за підсумками переговорів і яка є в УНІАН.

Зазначається, що ініціативна група вважає, що запропоновані «Нафтогазом» умови реструктуризації поки що не є оптимальними для утримувачів, проте реально відображають поточну фінансову ситуацію в компанії.

При цьому акцентується, що здійснена 30 вересня виплата «Нафтогазом» у повному обсягу піврічного купона за євробондами свідчить про бажання компанії виконати зобов`язання перед кредиторами, незважаючи на складні економічні умови.

Під час відкритої дискусії в Лондоні представники «Нафтогазу» зуміли переконати групу кредиторів, що позиція компанії відображає економічні реалії. «І хоча група незадоволена простроченням платежу, вона усвідомлює бажання «Нафтогазу» розв’язати неприємну ситуацію з утримувачами облігацій шляхом надання суверенних гарантій», - говориться в повідомленні.

Також у заяві сказано, що Corlblow як представник групи кредиторів вирішила більше не заперечувати проти реструктуризації заборгованості «Нафтогазу» і оголосила про намір на зборах 19 жовтня проголосувати за цю пропозицію.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня «Нафтогаз України» виплатив купонний дохід за єврооблігаціями, випущеними на суму 500 млн. дол., з розрахунку 8,125% річних і піврічного купонного періоду.

24 вересня «Нафтогаз України» запропонував утримувачам єврооблігацій обміняти їх на нові папери з державною гарантією і погашенням в 2014 році. Держхолдинг пропонує збільшити купонну ставку з поточних 8,125% до 9,5% річних. При цьому, згідно з пропозицією НАК, утримувачі, які погодилися на реструктуризацію до 8 жовтня, зможуть обміняти 100% боргу, а на другому етапі реструктуризації (до 15 жовтня) обмін здійснюватиметься з коефіцієнтом 0,95.

Збори утримувачів євробондів відбудуться 19 жовтня 2009 року в Лондоні.

Раніше також повідомлялося, що НАК вже почав переговори про реструктуризацію зовнішнього боргу на загальну суму 1,6 млрд. дол.

Довідка УНІАН. Єврооблігації НАК «Нафтогаз України» були випущені в 2004 році. Обсяг випуску - 500 млн. дол., термін погашення - 30 вересня 2009 року.