Чи можна показувати кіно мовами нацменшин?

Верховна Рада Криму просить Конституційний Суд України роз`яснити, чи передбачає закон про кінематографію показ в кінотеатрах фільмів не тільки державною українською мовою, а й мовами національних меншин, зокрема російською, яку більшість жителів автономії використовує для спілкування.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження звернення до КС проголосували 87 із 94 депутатів, присутніх у залі засідань кримського парламенту в середу.

Згідно із законом "Про кінематографію", іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані державною мовою, вони також можуть бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані мовами національних меншин.

У рішенні КС 2007 року у справі про конституційне подання 60 народних депутатів про офіційне тлумачення положень закону відзначено, що "іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні в обов`язковому порядку повинні бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані державною мовою".

При цьому Конституційний Суд не розтлумачив положення закону про те, що фільми "також можуть бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані мовами національних меншин".

"Існує практична необхідність у з`ясуванні й офіційній інтерпретації положень частини другої статті 14 Закону України "Про кінематографію" в аспекті того, що іноземні фільми перед розповсюдженням в Україні також можуть бути дубльовані, або озвучені, або субтитровані мовами національних меншин", - йдеться в поданні.

Депутати нагадують, що за Конституцією Криму в автономії разом з державною українською мовою забезпечується функціонування, розвиток, використання і захист російської, кримськотатарської й мов інших національностей.