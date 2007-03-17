Британці викидають третину всіх придбаних продуктів

Проведене у Великобританії дослідження показало, що жителі країни викидають третину продуктів, які купують, - щорік на смітник потрапляють більше 3 млн. т продуктів харчування.

Зокрема, відправляються у відро для сміття власне відходи - пакетики від чаю, кістки, лушпиння тощо. Проте значна частина того, що викидається, є їстівною.

За словами керівника дослідження, майже третина харчових відходів - це те, що було приготоване, але, з тих чи інших причин, не з`їдене або не доїдене. Дуже багато викидається продуктів, що зіпсувалися в холодильнику, із невикористаним терміном вживання.

Позначку "Спожити до вказаної дати" на упаковці споживачі частково звинувачують в тому, що свіжі продукти потрапляють у сміття: виробники, бажають продати якомога більше, наприклад, йогурту. Інша причина - спеціальні пропозиції супермаркетів, наприклад, "два за ціною одного". Через це люди купують більше продуктів, ніж їм насправді потрібно. Представники торгівлі ці звинувачення відкидають.

Незалежні консультанти вважають, що проблему слід шукати не в політиці виробників і продавців, а в способі життя людей. Дослухаючись до порад дієтологів, вони їдять значно більше свіжішого - фруктів і овочів, а ці продукти належать до швидкопсувних. При цьому наголошується цікавий факт: люди, які ходять по магазинах із списком необхідних покупок, викидають менше, ніж ті, хто купує все, що їм подобається.

Проблема харчових відходів має й інший бік - екологічний. За словами фахівців, гази, що виділяються при гнитті викинутих продуктів харчування, в 20 разів більш згубні для атмосфери, ніж вуглець.

Тим часом, британські власті пропонують список заходів, які можуть скоротити викидання продуктів. Серед них - порада уважно вивчати зміст холодильників, полиць і всіляких закапелків перед виходом до супермаркету.

Упродовж дослідження були опитані 1,8 тис. осіб. З них тільки 10% визнали, що викидають значну кількість продуктів.

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