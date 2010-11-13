Навколо Малої опери в Києві потрібна буферна зона

Депутат фракції БЮТ у Київській міській раді, голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ вважає, що створення буферної зони навколо Малої опери дозволить здійснити її реконструкцію і відкрити мистецький заклад.

Про це йдеться у переданому УНІАН повідомленні прес-служби О.БРИГИНЦЯ.

“Комунальний театрально-видовищний заклад «Київська Мала Опера» не може повноцінно розпочати свою діяльність через відсутність 14 тис. грн - це дорівнює місячній зарплаті одного високопосадовця КМДА, та й то не найвисокопоставленішого. Відповідна сума необхідна для визначення охоронної зони навколо пам’ятки архітектури - будинку на вул. Дехтярівська, 5, де й знаходиться Мала Опера”, - заявив О.БРИГИНЕЦЬ.

Він пояснив, що після багатьох років фактичного простою театру і неможливості повноцінно реставрувати будівлю, де він має розташовуватися, через тяганину із орендарем земельної ділянки, комісією Київради з питань культури було знайдене рішення – оформити охоронну зону закладу відповідно до закону стосовно пам’яток архітектури. “Залишився один крок - розробити документацію, яка коштує 14 тис. грн, але таких грошей немає ні в бюджеті Театру, ні ГУ культури КМДА», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ

Депутат зазначив, що це не вперше через певні дрібні непорозуміння під загрозами опиняються заклади культури. Свого часу 14 тис. грн. заборгував Музей-квартира Павла Тичини, за що його хотіли виселити. Аналогічну суму не знаходять для ремонту тепломережі поблизу будинку-музея Тараса Шевченка, який через відсутність тепла може втратити колекцію музею. І сьогодні через подібну фінансову проблему не може повноцінно функціонувати Мала опера.

«Ця сума - це копійки з огляду на бюджет міста, але через їх нестачу і через недостачу нищаться заклади культури”, - зазначив депутат.

О.БРИГИНЕЦЬ повідомив, що має намір направити звернення на ім’я керівництва КМДА з вимогою знайти необхідні кошти. Крім того, він пропонує створити своєрідний “резервний культурний фонд” під патронатом профільного заступника Голови КМДА Леоніда НОВОХАТЬКА, який дозволив би вирішувати непередбачувані проблеми закладів культури.

Керівник комісії з питань культури наголошує, що приміщення Малої опери - це унікальна пам’ятка архітектури, в якій легендарна оперна співачка Євгенія Мірошниченко заснувала культурний заклад «Київську малу оперу». В цьому приміщенні свого часу співали І.Козловський, Ф.Шаляпін, Л.Собінов та інші.

“Ми повинні подбати про Малу Оперу не лише як про приміщення - архітектурну пам’ятку, але і як про пам’ятку культури та своєрідний меморіал видатної співачки Євгенії Мірошниченко, її улюблене дітище”, - додав О.БРИГИНЕЦЬ.

Він переконаний, що відкриття Малої опери давно очікують не лише кияни, але й вище керівництво держави, судячи з їхніх же заяв. Зокрема, депутат нагадав слова прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА під час творчого вечора пам’яті народної артистки України, Героя України Є.Мірошниченко: «Талант і майстерність Євгенії Мірошниченко не втрачені, вони живуть у виплеканій нею мрії – Малому оперному театрі, який, переконаний, зрештою відкриє свої двері перед глядачами».

О.БРИГИНЕЦЬ також звернув увагу, що для нормального функціонування «Київської малої опери», якій не вистачає оркестрової ями і відповідного сценічного комплексу, необхідна додаткова територія. Театру необхідно додати 0,65 га, на яких можна було б побудувати необхідне приміщення.

“Але згоду на це потрібно отримати у ТОВ «Будхол», що є орендарем даної території і не поступається площею. У разі створення охоронної зони навколо пам’ятки зазначені 0,65 га та інші сусідні території, будуть убезпечені від забудов, що можуть заважати Малій Опері, а відтак шлях для реконструкції споруди буде вільним”, - зазначив О.БРИГИНЕЦЬ.

Довідка УНІАН. У червні 2004 року на засіданні Київради після ухвалення рішення про відкриття на Лук`янівській площі у Києві театрально-видовищного закладу “Київська мала опера”, повідомлялося, що будівля, в якій планується відкрити культурний заклад, ще на початку XX століття використовувалась як видовищний соціальний об`єкт, де ставилися опери.

Планувалося, що Мала опера стане першим у столиці театром оперного мистецтва для обдарованої творчої молоді міста.

Відкриття малої опери планувалося у 2007 році.

2 квітня 2007 року заступник голови КДМА Віталій ЖУРАВСЬКИЙ заявив, що завершити реставрацію колишнього Клубу трамвайників по вул. Дегтярівській, 5-а, під Київську малу оперу передбачається до 2009 року.