«ВТБ Лізинг» викупила все вагонне литво в Україні

Російська компанія «ВТБ Лізинг» монополізувала ринок вагонного литва в Україні. Про це під час колегії в Мінпромполітики заявив голова правління ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» Євген ХВОРОСТ.

На його думку, сьогодні основною проблемою українського вагонобудування є ситуація на ринку важкого литва для виготовлення колісних візків вагонів. «Так вийшло, що російська компанія «ВТБ Лізинг» викупила все наше литво. В результаті йде диктат цін на литво, що на тлі стабільних цін на вагони не дає нам заробітку. Якщо в 2008 році завод виготовив 6 тис. вантажних вагонів і заробив 400 млн. грн. чистого прибутку, то цього року ми виробимо 9 тис. вагонів, але й половини такого доходу не отримаємо. Для порівняння скажу, що якщо привезти вагонокомплект із США, то він обійдеться нам у 9 тис. дол., тоді як у нас «за забором» він коштує 12 тис. 600 дол. Ми зверталися в Антимонопольний комітет, але рішення ніякого немає, а монополія є», - зазначив Є.ХВОРОСТ.

При цьому, за словами Є.ХВОРОСТА, ситуація на ринку вагонного литва ускладнюється проблемами з імпортом аналогічної продукції. «Ми намагаємося розвивати відносини з Чехією, США та Китаєм, для того, щоб цю монополію розбавити імпортною продукцією. Але тут виникають проблеми з митницею, яка необгрунтовано завищує вартість імпортних комплектуючих. Ми вже переплатили 25 млн. грн, лише через те, що оцінка вартості йде не за договорами, а по базі даних митниці, яка не завжди справедлива», - зазначив Є.ХВОРОСТ.

Крім того, за словами Є.ХВОРОСТА, підприємству заважає працювати заборгованість із відшкодування ПДВ, яка становить понад 400 млн. грн. «У березні цього року ми отримали всього 20 млн. грн. поверненого ПДВ і більше ні копійки. Так, ми отримали ПДВ-облігації на 150 млн. грн., які реалізуємо з дисконтом 12%, це в якійсь мірі дозволяє нам розвиватися, але все одно не дає повною мірою освоювати нові технології. Зараз у нас на випробуванні вагони для метрополітену з асинхронним приводом, які дозволяють значно економити електроенергію, плюс швидкісні міжрегіональні поїзди, для їх виробництва будуються нові цехи. Цього року ми інвестували в розвиток виробництва 49 млн. грн., але якби держава повернула нам ПДВ, ми могли б зробити значно більше», - підкреслив Є.ХВОРОСТ.

Нагадаємо, як повідомлялося в ЗМІ, в червні цього року «ВТБ Лізинг» повністю викупила квоту на поставки вагонного литва у єдиного в Україні виробника цієї продукції Кременчуцького сталеливарного заводу.

Довідка УНІАН. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» випускає вантажні (вагони-платформи, цистерни, вагони бункерного типу, напіввагони) й пасажирські вагони, запасні частини та візки для вантажних вагонів, колісні пари, запчастини для вагонів метро й ескалаторів, контейнери, дорожню техніку.

Виробництво пасажирських вагонів на заводі здійснюється за замовленням «Укрзалізниці». Продукція заводу поставляється більш ніж у 20 країн світу. ВАТ «Крюківський вагонобудівний завод» є єдиним у СНД підприємством, що має налагоджене й діюче виробництво двох видів вагонів, – пасажирських і вантажних.

У 2009 році Крюківський вагонобудівний завод зменшив виробництво вантажних вагонів у 2 рази – до 3300 штук.