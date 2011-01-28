Як застрахувати озиму пшеницю?

«Райффайзен Банк Аваль» за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (МФК, група Світового банку) і спільно зі страховими компаніями - партнерами банку реалізували пілотний проект з розробки і впровадження продукту «Страхування посівів і майбутнього урожаю озимої пшениці на весь період вирощування».

Як сказала на прес-конференції в УНІАН голова представництва МФК в Україні Олена ВОЛОШИНА, аграрне страхування є важливим інструментом розвитку аграрної галузі України. Вона відзначила великий потенціал України як великого виробника сільськогосподарської продукції, обсяги виробництва якої при правильній державній політиці можуть зрости вдвічі.

За словами керівника Програми МФК «Розвиток агрострахування і агрофінансування в Україні» Гарі РОШЕ, пілотний проект, реалізований з «Райффайзен Банк Аваль», базується на зібраному МФК міжнародному досвіді й орієнтований на формування в Україні сприятливих умов для розвитку в Україні страхування сільськогосподарських ризиків з урахуванням потреб аграріїв. Даний страховий продукт створювався МФК із залученням міжнародних експертів і з урахуванням досвіду країн - лідерів агрострахування (Канади, США, Іспанії). Він також повідомив, що в цьому році планується розробити ще 5 страхових продуктів і ще три - в 2012 році.

Програма страхування адаптована «Райффайзен Банк Аваль» з урахуванням потреб клієнтів, також доопрацьовані умови стандартного договору страхування спільно з кваліфікованими агрономами, агропартнерами банку і експертами залучених до проекту страхових компаній - СК «УНІКА», «Українська пожежно-страхова компанія» і СК «Універсальна».

Як повідомив заступник голови правління «Райффайзен Банк Аваль» Артур ІЛІЯВ, з осені 2010 року клієнти банку в 8 регіонах країни дістали можливість застрахувати посіви і майбутній урожай озимої пшениці в рамках цього страхового продукту.

Він відзначив, що робота з аграріями завжди була одним із основних напрямів для банку, навіть в період кризи. Так частка кредитів аграріям в загальному обсягу кредитів, наданих банком юридичним особам, на 1 січня 2011 року становила 17%.

За словами Г.РОШЕ, вже сьогодні оцінювання проекту аграріями говорить про його успішність. Такий розроблений МФК страховий продукт забезпечує мультирисковий страховий захист від погодних та інших ризиків на весь цикл вирощування озимої пшениці - від посіву до збору урожаю.

Він також відзначив, що сьогодні агрострахування в Україні потребує підтримки з боку держави. Так, необхідно здійснити істотне вдосконалення законодавства в цій сфері, відновити субсидування для компенсації частини страхового платежу, виділити агрострахування в окремий вид, а також розробити стратегію його розвитку в Україні на перспективу.