МЗС має дві проблеми: ”гроші і кадри”

У МЗС існують кадрові проблеми у комплектації іноземних представництв України.

Про це заявив на прес-конференції у Чернівцях керівник прес-служби МЗС України Василь ФІЛІПЧУК, який перебуває на Буковині з робочим візитом.

«У Міністерстві закордонних справ були, є і будуть дві проблеми: гроші і кадри», - сказав він.

Торкаючись кадрових проблем у комплектації іноземних представництв України, речник МЗС зазначив: «кадри - болюче питання, аби виконувати функції дипломата, людина має володіти декількома іноземними мовами, не говорячи вже про українську, в неї має бути багаж знань і навичок».

За його словами, «якщо подивитися на усі наші кадри за кордоном, то не є секретом, що нашу дипломатичну присутність треба посилювати, для багатьох дипломатів перебування за кордоном є дипломатичною відсидкою від важкої праці в себе в країні». Водночас, як зазначив В.ФІЛІПЧУК, ситуація змінюється на краще, і починаючи з минулого року, «жодна людина не склавши на відкритому конкурсі іспитів не потрапить в МЗС». «Крок за кроком іде очищення дипломатії», - підкреслив речник МЗС.

Він також додав, що тепер через усю роботу дипломатичних представництв держави «червоною ниткою проходить питання надання належної уваги і турботи про інтереси громадян України, що перебувають за кордоном».

«Раніше існувало багато недоліків у роботі наших закордонних установ, коли немає чи ресурсів чи бажання, чи того й іншого надати належну допомогу громадянам, які потрапили у складні ситуації за кордоном. Перше завдання, яке ставив перед собою Борис ТАРАСЮК є забезпечення українських посольств, щоб громадяни почувалися як в себе вдома, щоб до них було таке саме ставлення як до українських дипломатів чи таке, яке будь-хто з нас проявляє до своїх родичів чи друзів. Наприклад, забезпечення елементарними речами – стільцями чи диванчиками в кімнатах для очікування, щоб проявляли максимальну чуйність і відкритість до проблем кожного українця», - сказав В.ФІЛІПЧУК.

За його словами, результати такої уваги до проблем українців за кордоном відчуваються все більше. «Зокрема, в Білорусі, коли там постійно арештовували наших громадян, а частина з них декілька діб перебувала у в’язницях, тоді наші дипломати день і ніч проводили разом із ними, допомагали готувати апеляції, скарги, забезпечували харчуванням і усім необхідним, а після визволення вони потрапляли під захист дипломатів і на наших авто доставлялися на український кордон», - додав речник МЗС.

«Наші громадяни почали дедалі більше відчувати, що закордонні дипломатичні установи існують, щоб допомагати їм у вирішенні проблем», - висловив переконання В.ФІЛІПЧУК.