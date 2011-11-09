Оробець: Новий закон перетворить вузи на кріпаків Міносвіти

Новим законопроектом «Про вищу освіту» вибудовується ієрархічна структура, коли всі вузи і всі ректори будуть безпосередньо залежні від однієї людини – міністра освіти. Про це в ефірі ток-НЕшоу «Київський форум»заявила народний депутат України, голова підкомітету з питань базової освіти Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти Леся ОРОБЕЦЬ.

«За такої умови ніякої вузівської автономії, в першу чергу фінансової, не існує. Цей законопроект не передбачає права університетів мати у власності їхні приміщення та інші фонди. А це означає, що як тільки ректор чи президент, скажімо, Могилянки, дозволить собі критичне зауваження у бік міністра, то одразу ж полетять ставки, приміщення та держзамовлення», – зазначила депутат.

За інформацією експертів, яку вони оприлюднили в ефірі «Київського форуму»,новий законопроект про вищу освіту досі не пройшов широкого громадського обговорення.

Так, перший директор Українського центру оцінювання якості освіти Лілія ГРИНЕВИЧ повідомила, що «досі невідомо, яку версію цього законопроекту вніс голова Кабінету міністрів до Верховної Ради».

«Будь-які маніпулювання думкою, що всі зауваження враховані, що насправді ми йдемо в європейський освітній простір – це словоблудіє», – зазначила експерт.

«Цей законопроект не утверджує фундаментальні засади європейського освітнього простору, такі як реальна автономія вузів, академічна свобода викладачів і студентів. Не вирішує він і питання мобільності студентів, яке, до речі, є актуальним не тільки з точки зору обміну з європейським освітнім простором, а навіть між сходом і заходом України. Сьогодні український студент просто не може повчитися один курс в одному університеті, а потім безболісно перейти на інший курс в інший університет. Це супроводжується величезною кількістю проблем», – повідомила Л.ГРИНЕВИЧ.

Експерт зробила висновок, що за риторикою та новими термінами, які «начебто є в законопроекті», приховується бажання зберегти централізований вплив на систему вищої освіти.

Тому, на думку Л.ГРИНЕВИЧ, законопроект не може бути ухвалений, а потребує більш досконалої альтернативи.

Як повідомлялося, початковий варіант законопроекту "Про вищу освіту", розроблений за безпосередньої участі міністра освіти і науки Дмитра ТАБАЧНИКА, був обнародуваний МОН в листопаді 2010 року. Зокрема, документ надавав вузам право щорічно проводити перерахунок плати за контрактне навчання з урахуванням інфляції; узаконював проведення зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) і нові правила прийому до вишів: на підставі результатів ЗНО, середнього балу атестата й творчого конкурсу. Виші в законопроекті пропонувалося класифікувати за кількістю студентів: університет - не менш як 10 тис., академія - 3 тис., коледж - 1 тис. чоловік.

Запропоновані норми викликали масові акції протесту студентів і критику академічного співтовариства. Після цього за розпорядженням Президента Віктора ЯНУКОВИЧА законопроект було направлено на доопрацювання.

2 листопада Д.ТАБАЧНИК заявив, що Міністерство освіти та науки, молоді і спорту може цього дня подати законопроект про вищу освіту до Верховної Ради.

Однак, у студентській профспілці "Пряма дія" вважають, що остаточна версія законопроекту «Про вищу освіту» не враховує думки студентів і дає можливості для корупції. "Плата за навчання може змінюватися на розсуд вузу, що може використовуватися як інструмент фінансового тиску на студентів. Це комерціалізація освіти", - заявив "Коммерсанту" активіст профспілки Андрій МОВЧАН. Він побоюється, що вступ до вузу на підставі атестата про середню освіту "поверне корупцію в школи". "Батькам знову потрібно буде давати хабарі вчителям, аби їхні діти одержали гарний атестат", - упевнений активіст.