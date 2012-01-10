Вчені-іхтіологи кажуть, що в Криму побільшало риби

Стан прибережних видів риб біля Криму останніми роками поліпшується, це стосується як деяких промислових видів, об'єктів любительського рибальства, так і рідкісних, занесених до Червоної книги.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив заступник директора Інституту біології південних морів НАНУ з наукової роботи Олександр БОЛТАЧОВ.

За його словами, у 2011 році під час прибережних експедицій біля півострова Тарханкут і південного берега Криму в районі мису Мартьян, а також під Севастополем у результаті підводних спостережень було відзначено збільшення кількості риб, занесених до Червоної книги України. Насамперед, це стосується риби-ластівки, непоодинокими є темний горбиль, зубарик, повідомив О.БОЛТАЧОВ.

Коментуючи ситуацію з так званими прибережними видами риб, які є об'єктом лову риболовів-любителів, О.БОЛТАЧОВ наголосив: «Відзначається збільшення кількості, вікової і розмірної структури таких видів як смарида, ласкир, йорж, деяких видів бичків, кефалі, саргана, що є добрим показником стану їх популяцій. До речі, деякі з них дедалі частіше зустрічаються як прилов у риболовецьких тралах».

Також О.БОЛТАЧОВ зазначив, що водночас простежується збільшення видової і кількісної різноманітності багатьох видів риб, які не є об'єктами комерційного і любительського рибальства, але виконують важливу роль у біологічній різноманітності прибережних угруповань риб і роблять кримські береги привабливішими для підводного туризму. Крім того, додав він, «значно збільшилася кількість «червонокнижних» крабів, зокрема, в районі озера Донузлав (північний захід Криму).

За словами О.БОЛТАЧОВА, вчені Інституту біології південних морів вважають, що поліпшення стану риб пов'язане з настанням певної збалансованості в екосистемі чорноморських прибережних вод Криму.

Водночас учений зазначив, що як і раніше в катастрофічному стані перебувають осетрові види і в напруженому – камбала-калкан. Насамперед – через наявність браконьєрства щодо цих цінних видів, а також у зв'язку з мізерними обсягами випуску життєстійкого молодняка осетрових риб, вирощеного на осетрових заводах.