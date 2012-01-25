У Нафтогазі скандал навколо бурових пояснили підступами недругів України

Заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим ЧУПРУН заявляє, що деструктивні сили вдаються до спроб перешкодити планам українського уряду збільшити видобування нафти і газу на Чорноморському шельфі.

Про це УНІАН повідомили в управлінні по зв`язках з громадськістю НАК «Нафтогаз України» з посиланням на В.ЧУПРУНА.

«Деструктивними силами ведеться кампанія з недопущення використання шельфу Чорного моря для видобування вуглеводнів. Тобто, ведеться кампанія, щоб залишити Україну енергетично залежною», - сказав він.

Заступник голови НАК пояснив, що без модернізації устаткування про реальне освоєння морського шельфу «нічого й мріяти - родовища нафти і газу залягають дуже глибоко, і без нових бурових до них не дістатися».

Коментуючи заяви навколо закупівлі першої бурової установки, В.ЧУПРУН зазначив, що «Нафтогаз України» залучив відому американську компанію Halliburton для проведення незалежного аудиту всіх процедур щодо цієї бурової.

Згідно з попереднім звітом Halliburton, компанія не знайшла відхилень від ринкових умов при закупівлі Україною першої бурової установки. Згідно з висновком Halliburton, початкова купівельна ціна бурової установки становить 248,5 млн. дол., а решта коштів - 144,32 млн. дол. – спрямовані на додаткове устаткування, послуги і доставку.

«Вся процедура закупівлі бурової установки, її супроводу, технологічних процесів і безпосередньої роботи проводитиметься при незалежному аудиті Halliburton. Ми вам обіцяємо показати весь звіт незалежного аудиту», - додав В.ЧУПРУН.

При цьому він зазначив, що при закупівлі другої бурової «Нафтогаз» пішов на безпрецедентні заходи відвертості, і розкриття тендерних пропозицій учасників і вибір переможця конкурсу відбулися в присутності журналістів.

В.ЧУПРУН пообіцяв, що відвертість і прозорість і надалі супроводжуватимуть подібні закупівлі. «Ми вам обіцяємо і надалі проводити таку ж роботу, говорити, що відбувається і скільки це коштує», - сказав він.

Заступник голови НАК назвав марними спроби конкурентів зірвати виконання програми підвищення енергетичної незалежності України. «Ми не зупинимося в реалізації цієї програми, ми бачимо реальність її виконання і терміни», - сказав він.

Зокрема, за його прогнозами, протягом року після запуску бурової установки «Петро Годованець» вдасться збільшити видобуток газу на 1 млрд. куб. м.

В.ЧУПРУН запевнив, що «Нафтогаз» і надалі залучатиме найсучасніші технології і новітню техніку для пошуку і видобування вуглеводнів як на суші, так і на морі, аби повністю забезпечити країну власним газом і нафтою.

Як повідомляв УНІАН, 17 жовтня 2011 року тендерний комітет ДАТ «Чорноморнафтогаз» визнав компанію Rigas Kugu Buvetava (ВАТ «Ризька суфоверф», Рига, Латвія) переможцем відкритого тендеру на закупівлю ще однієї самопідйомної плавучої бурової установки (СПБУ). «Ризька судноверф» запропонувала «Чорноморнафтогазу» постачання бурової установки за найнижчою ціною з усіх претендентів - 399,8 млн. дол.

Планується, що перша бурова установка «Петро Годованець» буде введена в експлуатацію на шельфі Чорного моря вже на початку 2012 року, друга - наприкінці 2012 року. Графік роботи нової СПБУ «Петро Годованець» вже розписаний на кілька років наперед. Основним місцем її роботи стане нафтове Суботинське родовище, освоїти яке в короткий термін за допомогою діючих СПБУ з технічних причин неможливо.

Усі шість морських родовищ, які ДАТ «Чорноморнафтогаз» розробляє в Чорному і Азовському морях, було відкрито і освоєно за допомогою СПБУ «Таврида» і «Сиваш». Ці установки здатні працювати на глибині моря до 70 м і бурити свердловини до 5000 м. СПБУ «Петро Годованець» дозволить «Чорноморнафтогазу» вийти на глибини до 120 м з бурінням свердловин до 9000 м.

На нових глибинах, на яких «Чорноморнафтогаз» зможе вести роботи, зараз виявлено 11 перспективних структур. Прогнозні ресурси п`яти з них становлять близько 70 млрд. куб. м газу, а ресурси інших шести – понад 70 млн. тонн нафти. Крім того, з`явиться можливість дорозвідати діючі родовища, приміром морське газоконденсатне родовище «Штормове».