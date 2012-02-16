У містах України відзначили День пам'яті загиблих в Афганістані

У Донецьку до 23-ї річниці виведення військ з Афганістану голова облдержадміністрації Андрій ШИШАЦЬКИЙ вручив автомобілі, побутову техніку, грошову допомогу воїнам-інтернаціоналістам і сім'ям загиблих.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької ОДА.

У повідомленні наголошується, що за ініціативи А.ШИШАЦЬКОГО для воїнів-афганців були придбані три автомобілі Daewoo Lanos, 32 холодильники, 16 пральних машин, 51 телевізор, 8 газових печей та інші побутові товари. Власниками автомобілів стали інваліди війни в Афганістані.

Вручені автомобілі були виготовлені на ЗАТ «ЗАЗ» за спецзамовленням для учасників бойових дій з обмеженими фізичними можливостями. Вручена побутова техніка - виробництва донецьких підприємств.

У прес-службі пояснили, що всі подарунки для воїнів-інтернаціоналістів були придбані не за бюджетні, а за спонсорські гроші. «На прохання губернатора відгукнулися не байдужі громадяни, депутати облради різних скликань від Партії регіонів», - відзначили в ОДА.

Вітаючи воїнів-афганців, А.ШИШАЦЬКИЙ наголосив, що «можна багато розмірковувати про ту війну, але я точно знаю, що ми маємо робити - ми повинні пам'ятати про героїзм, мужність, силу духу наших хлопців, які пішли захищати не свою Батьківщину, однак з честю виконали свій військовий обов’язок до кінця».

Губернатор нагадав, що сьогодні воїни-інтернаціоналісти «потребують соціального захисту» і запевнив, що «сьогоднішня акція – це тільки початок великої спільної роботи».

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15 лютого у Львові відбулися заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на територіях інших держав та 23-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан.

Близько тисячі ветеранів-афганців та учасників бойових дій пройшли пішою ходою центральними вулицями міста до пам'ятного знаку “Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 роках”, повідомили УНІАН у регіональному медіа-центрі Міноборони України (м. Львів).

Дорогою учасники маршу поклали квіти до пам’ятника Тарасові Шевченку.

Водночас традиційного ескорту бойової техніки (у минулі роки колону воїнів-афганців завжди супроводжував БТР-80) не було.

За словами голови Львівської обласної організації Української Спілки ветеранів Афганістану Михайла МАГЕРОВСЬКОГО, дозвіл на залучення бойової машини до урочистої ходи ветеранів-афганців не підписали у Києві. Проте цього разу воїни-афганці крокували містом у супроводі військового оркестру Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного та військовослужбовців 80-го окремого аеромобільного полку 13АК.

Урочисте віче з нагоди свята відбулося біля спорудженого у 1999 році пам’ятного знаку «Громадянам Львівщини, полеглим в Афганістані в 1979-1989 рр.». Після покладання вінків та квітів до пам’ятного знаку усі присутні вшанували полеглих співвітчизників хвилиною мовчання. На їхню честь було здійснено салют зі стрілецької зброї.

Після виконання військових ритуалів перед присутніми виступили заступник голови Львівської ОДА Михайло ЯНКОВСЬКИЙ, керуючий справами Львівської облради Євген ЗАХАРЕВИЧ та заступник Львівського міського голови Василь КОСІВ. Також були присутні начальник Академії Сухопутних військ ім. гетьмана Сагайдачного генерал-лейтенант Павло ТКАЧУК та начальник штабу – перший заступник командувача Західного оперативного командування генерал-майор Віктор ГАНУЩАК, військовий прокурор Західного регіону генерал-майор юстиції Павло БОГУЦЬКИЙ.

У свою чергу М.МАГЕРОВСЬКИЙ відзначив, що зараз на території Львівщини проживають близько 4 тис. учасників бойових дій в Афганістані, з яких 224 мають інвалідність у зв’язку з пораненнями під час бойових дій або захворюваннями, пов’язаними з виконанням інтернаціонального військового обов’язку. Ще три тисячі львів’ян та мешканців області виконували військовий обов’язок під час інших локальних збройних конфліктів. Понад 100 осіб і зараз продовжують службу у підрозділах Збройних сил України та інших силових структурах.

Офіційна частина святкування завершилася проходженням урочистим маршем роти почесної варти Академії Сухопутних військ та підрозділу військовослужбовців 80-го окремого аеромобільного полку 13АК.

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У Луганську в 23-ту річницю виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан вшанували учасників бойових дій в Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Луганської обласної державної адміністрації, у мітингу-реквіємі взяли участь керівники області і обласного центру, представники ветеранських організацій, родичі загиблих в Афганістані офіцерів і солдат.

«Сьогоднішній день для нас не свято, а день пам'яті і глибокої скорботи. Війна в Афганістані – особлива сторінка у нашій історії, і якою б гіркої вона не була – вона наша», – сказав губернатор Володимир ПРИСТЮК.

Він подякував ветеранам за активну громадянську позицію, за турботу про сім'ї загиблих соратників, за те, що вони займаються патріотичним вихованням молоді.

У пам’ять про загиблих воїнів секретар Луганської єпархії Української православної церкви Московського патріархату протоієрей Василь СОМИК провів богослужіння.

Більш як 8 тис. жителів Луганській області служили в Афганістані, 162 з них загинули.

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Луцьку відбулись заходи з нагоди 23-ї річниці виведення військ з Афганістану.

В урочистих зборах взяли участь ветерани Афганістану, представники влади, духовенства, громадськості, повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облдержадміністрації.

Учасникам бойових дій та активістам обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану вручено відзнаки ОДА і грошові винагороди.

Заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій в Афганістані завершилися жалобним мітингом на Меморіалі Вічної слави. Присутні поклали квіти до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання.

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У Харкові з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав і 23-ї річниці виведення військ з Афганістан біля Меморіального комплексу загиблим в Республіці Афганістан відбувся молебень та покладання квітів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, в заході взяли участь голова ОДА Михайло ДОБКІН, голова облради Сергій ЧЕРНОВ, Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС, заступники губернатора Василь ХОМА та Євген САВІН.

М.ДОБКІН наголосив, що пам’яті військовослужбовців, загиблих на території інших держав, сьогодні приділяється належна увага з боку всіх органів влади.

«Я хочу звернутися до всіх, хто разом з нами прийшов сьогодні вшанувати пам’ять тих людей, які у далеких 80-х і 70-х роках минулого століття, виконуючи наказ Батьківщини, боролися на чужій землі і захищали інтереси колись потужної держави. У 1989 році 15 лютого вийшли останні представники військ Радянського союзу з Афганістану. Тим самим була поставлена крапка в тій страшній війні, яка забирала життя зовсім ще юних хлопців з далекого географічно до Афганістану Радянського Союзу. Мені дуже приємно, що через багато років сьогодні в цей парк приходять люди, віддають данину пам’яті і поваги тим, хто не повернувся і тим, хто сьогодні згадує своїх бойових товаришів», - сказав М.ДОБКІН.

Також у покладанні квітів та молебні взяли участь духівництво, представники громадських організацій, воїни-інтернаціоналісти, сім’ї та родичі загиблих.

У Малому залі Будинку рад відбувся урочистий прийом воїнів-афганців та учасників локальних війн.

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В Івано-Франківську відбулося віче-реквієм з нагоди 23-ї річниці виведення радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, віче-реквієм відбулося у парку Воїнів-інтернаціоналістів біля пам’ятника прикарпатцям, які загинули в Афганістані.

Священики відслужили панахиду за загиблими. Керівники області та міста, ветерани, родичі загиблих поклали вінки та квіти до пам’ятника.

Голова облдержадміністрації Михайло ВИШИВАНЮК привітав усіх учасників бойових дій, які залишилися живими, із «другим днем народження», бо вони вийшли із «пекла цієї страшної війни». «Ніякі слова не допоможуть за втраченими синами у війні, - сказав губернатор. – Тому влада постійно має допомагати як ветеранам, так і родичам загиблих».

Голова обласної ради Олександр СИЧ назвав цю війну жорстокою, яка «була не нашою і не потрібною». «Держава кожному з учасників війни повинна допомогти, - сказав він. – Ви вже герої, бо вижили у цій війні. Вічна пам’ять тим, хто загинув».

Міський голова Івано-Франківська Віктор АНУШКЕВИЧУС висловив сподівання, що Українська держава зробить все, аби українські солдати ніколи не воювали у чужих країнах. «Дякую усім за активну громадянську позицію, за те, що не даєте спокою владі», - зауважив він.

За словами голови обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Юрія КУПЧІЯ, бойові дії «сильно підірвали здоров’я людей і нині медичне забезпечення ветеранів є найболючішою проблемою. Також залишається відкритою проблема забезпечення житлом ветеранів війни».

Вшанування ветеранів-афганців відбулися в усіх містах і райцентрах Прикарпаття.

Довідка УНІАН. В Афганістані служило 3,5 тис. прикарпатців. 84 загинули, один пропав безвісти і 440 померло від ран. Нині на обліку в обласній Спілці ветеранів Афганістану - 2889 ветеранів, понад 350 є інвалідами.

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У Севастополі меморіальні заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав, розпочалися панахидою за загиблими у Афганістані.

Як передає кореспондент УНІАН, панахида пройшла у Свято-Володимирському соборі міста.

Після цього відбувся ритуал урочистого покладання квітів до Вічного вогню біля меморіальної стіни «Героїчним захисникам Севастополя у 1941-1942 роках». Програма заходів передбачає також ходу учасників бойових дій від площі Нахімова до скверу воїнів-інтернаціоналістів, яка завершиться покладанням квітів до пам’ятника севастопольцям, загиблим у Афганістані.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Командування Військово-Морських сил Збройних сил України, у штабі українських ВМС відбулася зустріч членів військової ради флоту з військовослужбовцями та працівниками ЗСУ - учасниками бойових дій на території інших держав.

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У Тернополі вшанували учасників бойових дій на території інших держав.

Як передає кореспондент УНІАН, у мітингу-реквіємі біля пам’ятного знаку в парку Національного відродження взяли участь представники обласної та міської влади, громадських організацій, духовенство.

Після завершення молебня представники влади і громадськості поклали квіти до пам’ятника.

«Сьогодні ми згадуємо наших земляків, яким випало на долю виконувати свій громадянський і військовий обов’язок у «гарячих точках» планети. А також тих із них, хто навіки залишився молодим у пам’яті друзів та рідних, не повернувшись живим до рідної домівки. Схиляємо голови перед ними і пам’ятаймо про загиблих», – сказав голова облдержадміністрації Валентин ХОПТЯН.

Він зауважив, що насамперед сьогодні слід пригадати тих воїнів, які загинули в Афганістані, звідки не повернулося 46 жителів області.

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З нагоди 23-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з території Афганістану в приміщенні Кіровоградської облдержадміністрації відбулись урочистості, під час яких воїни-інтернаціоналісти та губернатор Сергій ЛАРІН обмінялися нагородами і відзнаками.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляє офіційний сайт Кіровоградської ОДА.

Голова облдержадміністрації подякував солдатам, офіцерам, рядовим за виконану військову присягу. С.ЛАРІН наголосив, що в грудні минулого року облдержадміністрація та обласна рада підписали угоду з обласною організацією Української спілки ветеранів Афганістану з метою посилення соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів.

«Ми взяли на себе зобов’язання покращити якість медичного і транспортного обслуговування афганців, і я хотів би, щоб ви були контролерами виконання цієї угоди», - звернувся до присутніх губернатор.

Він також повідомив, що обласна влада візьме на себе фінансові витрати з підготовки книги пам’яті до 25-ї річниці виведення військ з Афганістану.

В ході зустрічі ветерани військових дій отримали почесні грамоти і подяки від Кіровоградської облдержадміністрації та облради. С.ЛАРІНУ вручили від обласної організації спілки ветеранів Афганістану спеціальний знак «За заслуги» ІІІ ступеня та від обласного військкомату - ювілейну медаль.

Також сьогодні в Кіровограді відбулася урочиста хода від центральної площі міста до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам за участю представників влади, військовослужбовців, студентської та учнівської молоді.

Станом на початок 2012 року на обліку в Кіровоградському обласному військовому комісаріаті перебуває 4 тис. 378 учасників бойових дій на території інших держав, з них 3 тис. 129 ветеранів Афганістану.

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У Хмельницькому керівництво міста й області, представники громадськості разом з ветеранами бойових дій в Афганістані взяли участь в церемонії покладання квітів до пам’ятника полеглим в Афганістані та інших локальних війнах.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами голови Хмельницької облдержадміністрації Василя ЯДУХИ, “питання соціального захисту ветеранів Афганістану та воїнів інтернаціоналістів є одним із пріоритетів соціальної політики Президента України”.

Секретар Хмельницької міської ради Валерій ЛЕСКОВ зазначив, що торік міській спілці ветеранів Афганістану з бюджету обласного центру виділено 10 тис. грн. Таку ж суму виділено і цього року.

Він також додав, що за рахунок коштів державного бюджету придбано трикімнатну квартиру для інваліда І групи, учасника бойових дій в Афганістані Івана ПАРАЩУКА.

Цього ж дня в Свято-Покровському кафедральному соборі Хмельницького пройшла панахида за загиблими воїнами-інтернаціоналістами.

Наразі в області проживає понад 3 тис. ветеранів бойових дій в Афганістані.

За період перебування Збройних Сил СРСР на території Афганістану у складі спецконтингенту пройшли службу понад 4 тис. жителів Хмельницької області. У бойових діях на території Афганістану загинуло 109 подолян, 2 пропали безвісти.

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15 лютого в Житомирі відбувся мітинг з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав.

Як передає кореспондент УНІАН, участь у заході біля пам’ятного знаку загиблим воїнам-афганцям «Чорний тюльпан» взяли керівники області та міста, воїни-афганці, сім’ї загиблих в Афганістані, громадськість, військові.

Учасники мітингу поклали квіти до пам’ятного знаку.

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У Чернігові пройшли заходи з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 23-ї річниці виведення обмеженого контингенту радянських військ з Афганістану.

Як передає кореспондент УНІАН, зранку на міському кладовищі Яцево відбулася церемонія покладання квітів до могил загиблих в Афганістані чернігівців.

Пізніше у центрі міста поблизу пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам пройшов мітинг-реквієм, у якому взяли участь понад 500 ветеранів бойових дій на території інших країн, воїнів-миротворців, членів їхніх родин, а також представників органів влади.

У церемонії покладання квітів до пам'ятника загиблим в Афганістані взяли участь голова облдержадміністрації Володимир ХОМЕНКО, голова обласної ради Анатолій МЕЛЬНИК, Чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, який очолює обласне відділення Української Спілки ветеранів Афганістану.

У своєму виступі В.ХОМЕНКО підкреслив, що обласна влада приділяє належну увагу питанням соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, особливо родинам, чиї рідні загинули в Афганістані. "Цього року члени сімей загиблих в Афганістані отримуватимуть матеріальну допомогу. Для цього в обласному бюджеті передбачено 140 тис. грн.", - сказав губернатор.

О.СОКОЛОВ зауважив, що вшанування пам'яті побратимів завжди було справою честі для Української Спілки ветеранів Афганістану, її обласних і районних організацій. "У Чернігівській області на приміщеннях шкіл, інших навчальних закладів, де навчалися воїни-інтернаціоналісти, котрі загинули під час війни, вже встановлено 42 меморіальні дошки. Також відкрито 11 пам'ятників і пам'ятних знаків", - наголосив він.

Сьогодні на Чернігівщині проживають понад 3 тисячі воїнів-афганців. З війни не повернулися додому (загинули або зникли безвісти) 115 уродженців Чернігівщини.