Причетні до боротьби з браконьєрством зібралися в парламенті

Заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО вимагає від органів міліції притягувати до відповідальності осіб, які виробляють, продають та використовують браконьєрські засоби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі М.ТОМЕНКА, 1 березня 2012 року за його ініціативи у парламенті пройшов круглий стіл, учасники якого обговорили стан виконання законодавства України з боротьби з браконьєрством напередодні весняного сезону полювання та нересту. До участі у роботі заходу долучилися представники Міністерства внутрішніх справ, Державної митної служби України, екологічних природоохоронних громадських організацій та Державного агентства рибного господарства України.

У прес-службі нагадали, що 4 листопада 2010 року Верховна Рада ухвалила внесений М.ТОМЕНКОМ закон, яким заборонено виготовлення, збут та застосування браконьєрських знарядь, а також ввезення до України з-за кордону широко розповсюджених браконьєрських синтетичних сіток, електровудок і капканів.

У вересні 2011 року Кабінет міністрів вніс до ВР проект закону про реформування та вдосконалення дозвільної системи у сфері охорони навколишнього природного середовища, раціонального і невиснажливого використання природних ресурсів та екологічної безпеки, зменшення регуляторного тиску на суб’єктів господарювання (№ 9139). У проекті з’явилася нова редакція статті 53 Закону України «Про тваринний світ», де немає норми щодо заборони ввезення в Україну браконьєрських знарядь. 7 лютого 2012 року даний проект парламент прийняв у першому читанні.

М.ТОМЕНКО висловив здивування тим, що уряд вніс законопроект, де зникла норма про заборону ввезення браконьєрських засобів. Присутні на круглому столі керівники Державного агентства рибного господарства заявили, що не підтримують цей законопроект.

За словами віце-спікера, перевірки показують, що на сьогодні в Україні є проблема контролю та застосування за використанням браконьєрських засобів, особливо на місцевому рівні. Представники громадського об’єднання «Громада рибалок України» конкретними фактами підтвердили, що в Україні виробляються і можна легко купити електровудки та інші браконьєрські засоби.

У свою чергу, М.ТОМЕНКО звернувся до Міністерства внутрішніх справ з вимогою виконувати закон та переглянути заходи контролю і виявлення заборонених до використання у ловлі риби знарядь. Також він запропонував напередодні весняного сезону полювання і нересту провести роз’яснювальну роботу та чітко поінформувати і підприємців, і громадян про заборону несанкціонованої ловлі риби, порушення законодавства у цій сфері та його наслідки.