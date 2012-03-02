В Донецькій області перекинулась 20-тонна цистерна з газом

У Донецькій області на проїжджу частину перекинулася цистерна з газом.

Як повідомили УНІАН в Управлінні ДАІ ГУ МВС України в Донецькій області та в Центрі пропаганди ГУ МНС у Донецькій області, аварія сталася вчора пізно ввечері на 414 км автодороги М-04 Знам’янка – Луганськ - Ізварине.

З боку Донецька у напрямі Красноармійська рухався автомобіль IVECO з напівпричепом, який перевозив газ аргон (автоцистерна місткістю 20 тонн). Через розчеплення причіпного пристрою цистерна втратила управління і перекинулася.

Співробітники ДАІ відразу ж організували об'їзд місця події. На ділянці автодороги рух транспорту було перекрито, об'їзд здійснюється через Селідове.

Витоку газу не відбулося, загрози для життя людей і екології немає, запевнили в міліції.

В даний час співробітники МНС проводять заходи щодо безпечного підйому цистерни на колеса.