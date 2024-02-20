Донський також згадав про "міф" про російських снайперів та перевдягнутих ФСБшників на Майдані.

Керівник департаменту у справах Майдану Офісу генерального прокурора Олексій Донський пояснив, що 69 "справ Майдану" опинилися у зоні ризику.

Про це він сказав під час дискусійної панелі "Майдан" в рамках медіамарафону "10 років російської агресії в Україні. Шлях до справедливості".

Відповідаючи на запитання щодо того, що частину "справ Майдану" вже було втрачено через те, що у них сплили терміни давності, Донський зауважив, що справи, де такого ризику немає, - це особливо тяжкі злочини. Зокрема, ті, де передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі.

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"Там, де особливо тяжкі злочини, не передбачене покарання у вигляді довічного позбавлення волі – там термін давності 15 років. Крім того, справи, де особи переховуються, - у нас величезна кількість таких справ і це стосується високопосадовців, середньої ланки, які залишили державу, багато з них ще в період лютого-квітня 2014 року, - там так само проблематики термінів давності немає, бо перебіг зупиняється", - пояснив він.

Водночас, зауважив Донський, "проблема є по тяжких злочинах: власне, сьогодні термін по тяжких злочинах закінчився".

"Всього таких справ, які в зоні ризику знаходяться, - 69 таких справ… З цих 69 справ, ми казали, що вал буде цих справ, на сьогодні закрито (я кажу зараз про тяжкі злочини лише) сім справ. І в чотирьох подані клопотання, тобто вони ще судом не розглянуті", - сказав представник прокуратури.

Він пояснив, що закриття справи за строками давності є нереабілітуючою підставою.

"Тобто воно є можливим лише у разі, коли обвинувачений не заперечує проти такого закриття. А серед цих осіб, які знаходяться під судом, є чимало чинних правоохоронців. І відповідно, закриття з нереабілітуючих підстав перешкоджає подальшому проходженню ними служби", - зазначив Донський.

Так, додав представник ОГП, "ініціатива тепер на їхньому боці".

"Вони знають, що вони не понесуть жодного покарання… Вони відмовляються від закриття, має бути вирок виправдувальний чи обвинувальний. Навіть якщо це обвинувальний вирок, то вони будуть звільнені від покарання у зв’язку зі спливом термінів давності. Тому вони мають можливість зараз, щоб ця процедура тягнулася, і на будь-якому етапі вони можуть заявити, що вони хочуть закриття за строками давності", - розповів Донський.

Крім того, на запитання щодо начебто російського сліду, впливу, російських снайперів та перевдягнених співробітників Федеральної служби безпеки Росії на Майдані, він зауважив:

"Про російських снайперів, перевдягнутих ФСБшників - це все міфи. І в цьому у Російської Федерації не було жодної потреби, оскільки, на превеликий жаль, були українські правоохоронці, яких могла чинна на той момент влада використовувати для досягнення тих цілей, які були у Російської Федерації".

Говорячи про ФСБшників, Донський додав, що "перевдягнутих не було, але не були не перевдягнуті ФСБшники".

"Цілі групи упродовж січня-лютого 2014 року заїжджали в Україну і спільно з працівниками Служби безпеки… Їхня функція полягала: по-перше, консультативна функція щодо тих дій, які мають виконуватися", - сказав він і зауважив, що йдеться про групу з 20 осіб, серед яких було п’ять генералів ФСБ.

Водночас на запитання, чи були ФСБшники на вулиці Інститутській 20 лютого, представник прокуратури зазначив: "У нас немає таких даних, ні".

Донський нагадав, що під час подій Майдану було вчинено понад 4 тис. злочинів, і зауважив, що "значну частину злочинів розкрито".

Зокрема, щодо подій 20 лютого "на рівні виконавців є один вирок і всі інші виконавці спецроти "Беркуту" - справи знаходяться в суді".

"Там на рівні виконавців майже максимально встановлені особи. Те саме, що стосується організаторів цих злочинів, - мається на увазі вище керівництво держави - так само справа знаходиться в суді. Які організували по подіях 18-20 лютого", - сказав Донський.

Стосовно 18 лютого, додав він, "набагато гірша ситуація: там залишилося багато нерозкритих вбивств".

Представник прокуратури також нагадав, що, зокрема вбивства Сергія Нігояна, Михайла Жизневського та Романа Сеника досі лишаються нерозкритими.

Справи Майдану - деталі

19 лютого Донський спростував міф росіян, що акції протесту Майдані незалежності в Києві, відомі як Революція гідності, спричинили війну Росії проти України, бо російська гібридна агресія розпочалася ще до початку подій в центрі Києва.

Він зазначив, що докази у справі про організаторів розстрілів учасників протестів 18-20 лютого 2014 року, що стосуються впливу керівництва Росії на скоєння цих злочинів, будуть озвучені під час судового розгляду. За словами представника ОГП, ці докази стосуються комунікації як на рівні керівників держав, так і по лінії силових міністрів, безпосередньо голови Служби безпеки України та керівництва ФСБ.

Донський нагадав, що 20 співробітників ФСБ, зокрема п’ять генералів, кілька разів приїздили до України і спільно зі співробітниками СБУ робили інформаційні матеріали, які ставали обґрунтуванням для вчинення протиправних дій.

За його словами, було встановлено конкретні обставини впливу і конкретних представників Росії, які вплинули на ухвалення українською владою рішення 30 листопада 2013 року не розігнати учасників протесту, а саме здійснити побиття.

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