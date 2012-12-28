Менше українців читають тільки жителі Молдови - видавці

Бережливі німці не шкодують і 119 євро, фіни - 105, корейці - 95, поляки - 32. Менше нас читають лише молдавани (на 2,2 євро в рік). Головною причиною того, чому українці не бажають купувати книги, президент асоціації Олександр Афонін називає відсутність держпідтримки і популяризації читання: «В Англії, Німеччині, Фінляндії такі програми працюють. Їх мета - навчити дітей не тільки читати, але й переказувати прочитане, а потім застосовувати отримані знання на практиці. Навіть в Палаті лордів її члени зобов'язані раз на рік публічно розповідати, що значить книга в їхньому житті. В Україні такої програми немає », - повідомляє Сегодня.

Втім, можливо, нас рано викреслювати зі списку найбільш читаючих націй. У столиці дійсно тепер не часто побачиш людину, що читає звичайну книгу, зате в метро і маршрутках всі поголовно з «рідерами» (електронні книги) і смартфонами - тобто читають ті ж книги з екранів. «Е-книги у нас не залежуються, їх стабільно розкуповують останні кілька років», - підтвердили нам в одному з магазинів техніки. «Я багато читаю - по книзі в тиждень в середньому. Тому купила рідер за 1000 грн - він окупився за три місяці. «Читалки» є майже у всіх моїх знайомих. Хоча деякі принципово купують тільки паперові книги - мовляв, з екрану читати не в кайф », - розповіла киянка Наталія.

У книгарнях відзначають, що книжкою року став еротичний роман «П'ятдесят відтінків сірого». «Зараз спостерігаємо бум на книги українською мовою. Особливо вони стали популярні після «закону про мову», - розповіли нам в одному зі столичних книжкових магазинів. Також розбирають романи, за якими знімають фільми. Ось зараз чекаємо буму на «Анну Кареніну». В іншому магазині нам розповіли, що популярні вже черговий рік книги-тренінги: «Тобто ті, які вчать бути успішними, щасливими або допомагають пережити, наприклад, розлучення».