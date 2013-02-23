Глава МОЗ: Для старту медреформи у пілотних регіонах потрібно 8,5 тисяч лікарів

Міністерство охорони здоров'я робить ставку в реформуванні галузі на інститут сімейного лікаря та розвиток первинної медичної допомоги, «яка в різних формах працює майже у всіх країнах Європи». Про це повідомила керівник відомства Раїса Богатирьова в ході гарячої лінії газети Комсомольська Правда в Україні.

За її словами, до 80% проблем зі здоров'ям пацієнтів вирішується саме сімейним лікарем; зменшується потреба в лікарняних ліжках, так як пацієнти рідше лягають у стаціонари, знижується необхідність у виїзді «швидкої допомоги», у результаті зростає рівень доступності медицини.

У той же час, зазначає міністр, потреба вітчизняної охорони здоров'я в сімейних лікарях залишається дуже високою. На сьогоднішній день тільки в «пілотні» регіони, в яких проходить перший етап медичної реформи, потрібно 8500 лікарів.

У 2013 році державне замовлення на випуск сімейних лікарів збільшенt до 7,7 тисяч фахівців, повідомила Раїса Богатирьова. Крім того, ті лікарі, які досить довго працюють в системі охорони здоров'я, можуть, при бажанні, пройти курс шестимісячної спеціалізації для того, щоб стати сімейним лікарем.

За словами міністра, розуміючи пріоритетність питання сімейної медицини для охорони здоров'я, держава змінила систему оплати праці сімейних лікарів. Сьогодні такі фахівці отримують зарплату на 50% більше тієї, що була до 2012 року. Лікарям сімейної практики надають житло на місцях або матеріальну допомогу, транспорт, оплачують відпустку їм та членам їхній сімей - кожен регіон, в залежності від можливостей, вибудовує свою систему стимулів.

З іншого боку, зазначила Раїса Богатирьова, її відомство вводить елементи конкуренції між лікарями, що веде до поліпшення якості обслуговування. Пацієнт має право вибору сімейного лікаря, а зарплата лікаря залежить від кількості пацієнтів і якості роботи.

«Лікар першого контакту повинен вміти надати терапевтичні послуги хворим, провести необхідне обстеження, нескладне оперативне втручання, мати навички надання педіатричної допомоги, ведення нормальної вагітності і найголовніше - проводити велику профілактичну роботу, в тому числі, вакцинацію. Він також супроводжує свого пацієнта і на етапах лікування в спеціалізованих стаціонарах, направляє до фахівців вузького профілю і забезпечує виконання їх рекомендацій. Таким чином, лікар сімейної медицини - це добре підготовлений, високоосвічений медичний фахівець, який надає широкий спектр послуг», - підкреслила Раїса Богатирьова.

Особливо вона відзначила роль сімейних лікарів у популяризації та проведенні профілактичних оглядів, оскільки саме лікар сімейної практики знає про вроджені і набуті захворювання пацієнта, може скласти персональну програму профілактики.

Такий підхід, запевнила глава МОЗ, вже дає перші результати. «Там, де запрацювали нові, оснащені сучасним устаткуванням і укомплектовані кадрами амбулаторії, на 17% збільшилася кількість звернень з профілактичною метою, на 15% зменшилася кількість викликів «швидкої допомоги», знизився рівень госпіталізації», - розповіла Раїса Богатирьова.