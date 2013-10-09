Українцям продають дешеву горілку у газетних кіосках, замаскувавши її під "бальзам"

Різниця між так званою цілющою настоянкою та звичайною горілкою невелика - всього у 5 градусів, проте, купити її може будь-хто без рецепта в аптеках та навіть у газетних кіосках.

Депутати вимагають у Генпрокуратури втрутитися, бо, запевняють, статус цілющого напою звичайна горілка отримала за хабарі, повідомляє ТСН.

Продавчиня в одному з газетних кіосків на питання про цілющий бальзам заявила, що це дієтичний продукт і продавати його без усіляких обмежень можна навіть дітям. В іншому кіоску журналістам навіть показали папери. Відповідно до них, настоянки з перцем та медом - справді дієтичний продукт. Проте, за словами продавчині, "лікуватися" таким продуктом полюбляють в основному місцеві алкоголіки, у кого не вистачає грошей на пляшку горілки.

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За результатами експертизи, проведеної депутатами, вміст пляшки "Цілющого" не відповідає заявленому на етикетці. У пляшці, мовляв, просто міцний алкоголь. "Ми перевірили: тут немає жодного інгредієнту, який би відповідав заявленим параметрам. Тобто ми теоретично припускаємо, що може бути бальзам, який відповідає всім параметрам. А це, ну, просто горілка, яка просто отримала інший статус", - заявив голова комітету з питань свободи слова Микола Томенко.

"Більше того - спирт не відповідний. Він не класу "люкс", а звичайний спирт", - наголосив голова комітету з питань охорони здоров'я Роман Ілик. Горілка у статусі цілющого напою - це афера, аби не платити податків, заявляють депутати. Горілка - товар підакцизний, а от дієтична настоянка - ні. Відтак і коштує дешевше, і рекламувати можна. Усе, що треба - підкупити чиновників, які підпишуть папери.

Тим не менш у міністертсві охорони здоров'я наполягають, що в цих пляшках - дієтичний продукт:

"Продукція торгової марки "Цілющий" (настоянки "З хріном", "З прополісом і медом", "З перцем та медом"...) віднесена до категорії харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання... Згідно з висновком санітарно-епідеміологічної експертизи... настоянки ... відповідають встановленим медичним критеріям безпеки і можуть бути реалізовані через спеціалізовані магазини і відділи, аптечну мережу та за прямим замовленням".

Те саме повторюють і виробники, запевняючи, що напій корисний, якщо правильно вживати. "Вживається по 5-10 мілілітрів - після консультації з лікарем - три рази на день, розбавленим у півстакані води", - пояснила співвласник компанії Людмила Русаліна. І податки, кажуть, справно платять.

Але не за горілку, бо це ж цілющий напій, а за сировину - за спирт. Тож поки ГПУ вирішуватиме, братися за діло, чи ні, настоянку активно скуповують у кіосках з пресою та в аптеках.