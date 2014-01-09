Головне за день: огляд топ-новин

Громадська Рада Майдану вимагає від опозиції єдиного кандидата та розпуску парламенту

Громадська рада Майдану вимагає від опозиції висунути єдиного кандидата на президентських виборах, розпочати блокування Верховної Ради з першого дня зимової сесії та добитися розпуску парламенту.

Якщо ж опозиціонери не зможуть заблокувати парламент і зупинити бюджетний процес, то вони мають скласти свій 151 мандат, заявили представники ГРМ

Також сьогодні Майдан оголосив про створення страйкому, а соліст гурту "Тартак" Сашко Положинський заявив, що, можливо, проситиме виключити його зі складу ради ВО «Майдан»

Крім того, вплив українського студентства на створення Майдану визнали подією року в українській освіті.

Сьогодні ж українська опозиція заявила, що звернулася до Європейського суду з прав людини у зв’язку з незаконним затриманням активістів Євромайдану

Водночас голова ВР Володимир Рибак закликав терміново підготувати зміни до закону про амністію учасників Євромайдану.

На його думку, судова практика показала, що цей закон не може бути реально застосований протягом 10 днів з дня набрання ним чинності.

Також цієї неділі, 12 січня, на Майдані відбудеться перше у Новому році Народне віче, де планується оголосити план дій на найближчий час

Кабмін заборонив закордонні відрядження майже всіх бюджетників

У закордонні відрядження бюджетники у 2014 році зможуть поїхати тільки за рішенням Кабміну, Президента, голови АП, спікера парламенту, генпрокурора, глави МЗС, міністра внутрішніх справ, голови СБУ або голови Служби зовнішньої розвідки.

В ЄС розповіли про успіхи у порятунку Греції, Латвії, Португалії, Ірландії та Іспанії

Президент Єврокомісії Жозе Мануель Баррозу заявляє, що програми фінансової допомоги проблемним країнам єврозони при їхньому наполегливому втіленні спрацювали і допомогли уникнути дефолту в кількох країнах ЄС

Міліція шукає шостого підозрюваного у побитті Чорновол

Міліція активно розшукує шостого підозрюваного у побитті журналістки та громадської діячки Тетяни Чорновол, заявив голова відомства Віталій Захарченко.

ЦВК зареєструвала Даценка і Пилипишина народними депутатами

Центральна виборча комісія зареєструвала двох народних депутатів України, обраних на повторних виборах 15 грудня 2013 року.

За автомобілістами можуть закріпити право на компенсацію при утилізації авто

Кабінет міністрів України пропонує законодавчо закріпити право власника транспортних засобів, які передають автомобілі на утилізацію, на отримання компенсації у вигляді відшкодування їх вартості в порядку й на підставі методики нарахування, встановлених урядом.

Львів під час новорічно-різдвяних свят відвідало 120 тисяч туристів

Загалом, у період від 19 грудня до 19 січня, у місті очікується близько 230 тисяч туристів

Уряд схвалив скасування ПДВ на імпорт газу - міністр

Кабінет міністрів України на сьогоднішньому засіданні схвалив законопроект про скасування стягнення ПДВ при імпорті природного газу, сказав журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький.

Крім того, він заявив, що Україна на даному етапі відмовляється від реверсного газу з Європи, бо російський газ дешевший

За його словами, "Нафтогаз" і "Газпром" вже підписали угоду щодо встановлення ціни газу на 1 квартал 2014 року у розмірі 268,5 дол. за тис. куб. м.,

Людський фактор однозначно став однією з причин пожежі в Харкові - Болотських

Причиною пожежі на ювелірній фабриці в Харкові могло стати порушення техніки безпеки і правил пожежної безпеки плюс так званий "людський фактор", повідомив у четвер голова ДСНС Михайло Болотських.

Водночас він заявив, що рятувальні служби під час ліквідації пожежі спрацювали оперативно, професійно та якісно.

На Олімпіаді в Сочі 45 спортсменів України змагатимуться в 11-ти видах спорту

На Зимовій Олімпіаді, яка пройде в Сочі з 7 до 23 лютого, за попередніми даними, 45 українських спортсменів, із яких 23 жінки і 22 чоловіка, змагатимуться в 11-ти з 15-ти видів спорту.

У січні Кабмін виплатив пенсій на 6 млрд грн

Станом на 9 січня обсяг пенсійних виплат за січень становив 6 млрд грн, що відповідає плановому графіку виплати пенсій, повідомив прем'єр-міністр Микола Азаров, відкриваючи засідання Кабінету міністрів.

Крім того, він сказав, що Програма промислової кооперації з Росією повинна у лютому цього року запрацювати на повну потужність, але водночас Україна повинна розпочати практичні переговори з Європейським Союзом про умови підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі.