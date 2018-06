Queen видадуть невідому пісню Фреді Меркьюрі

Як повідомляє Лента.ру, на своєму сайті гітарист Брайян Мей пише, що музиканти знайшли трек, створений більш як 30 років тому, - задовго до смерті Меркьюрі в 1991 році.

У запису присутні всіх четверо учасників першого складу Queen: Меркьюрі, Мей, барабанщик Роджер Тейлор і басист Джон Дікон.

Пісня виявилася незавершеною, і Мей разом з Тейлором наразі думають про те, як її можна закінчити. Гітарист зазначив, що вони поки що працюють окремо, кожен у своїй студії, а опісля зустрінуться, щоб звірити результати і дійти єдиного рішення. Назву трека Мей не повідомив.

Про те, що в архівах групи знайдено невидані пісні з вокалом Меркьюрі, Мей розповів ще в грудні 2013 року. За його словами, таких композицій виявилося значно більше, ніж чекали інші учасники групи. Зокрема, було виявлено кілька композицій, записаних солістом Queen з Майклом Джексоном. Учасники колективу заявили, що, можливо, у них є матеріал на цілий альбом, але на них чекає багато роботи в студії, щоб завершити всі пісні.

Меркьюрі помер 24 листопада 1991 року. Після його смерті Дікон залишив групу, оскільки, на його думку, замінити померлого вокаліста не міг ніхто, а продовжувати виступати без нього не було сенсу.

Меркьюрі залишається одним з найпопулярніших вокалістів у світі. Записана ним пісня «Bohemian Rhapsody» була визнана «Найкращою піснею тисячоліття» за версією The Official Charts Company. Створений на піснях Queen мюзикл «We Will Rock You» йде на сцені лондонського театру Dominion Theatre у Вест-енде з 2002 року до цього дня. Права на постановку вистави були куплені театральними компаніями із США, ПАР, Канади, Японії, Італії й Росії.