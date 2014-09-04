Мер Львова закликає готувати населення міста до війни

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Львівської міської ради.

Як зазначається у повідомленні, Садовий закликав усіх робити ту справу, яка працюватиме на перемогу. Разом з тим, у своєму зверненні мер застеріг щодо поширення панічних, занепадницьких настроїв.

«Попереду війна, в якій кожному з нас доведеться докласти максимальних зусиль для того, аби нація не опинилась в рабстві. Кожен, хто зараз живе і працює в містах віддалених від фронту, не може просто покладати всі свої надії на ті декілька десятків тисяч українських вояків, які зі зброєю в руках б’ють ворога, і волонтерів, які їм допомагають, не може просто вимагати тих чи інших дій від президента, влади, міжнародного співтовариства. Кожен має робити ту справу, яка працюватиме на перемогу», - зазначається у тексті звернення, переданому УНІАН.

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Садовий інформує у своєму зверненні на тому, що у Львові міська влада спільно з військовими відкриє найближчим часом оперативні курси з навчання військової справи.

«Ми координуємо свої зусилля з керівництвом добровольчих батальйонів, які сьогодні оголосили про підготовку бази для масового партизанського руху в усій країні. Ми також запланували проведення курсів надання першої медичної допомоги для чоловіків і жінок. Працюємо в цьому питанні з Центром медицини катастроф, Мальтійською службою та Червоним хрестом. Починаємо масове ознайомлення населення з правилами поведінки в умовах війни, терористичних загроз та техногенних катастроф. Я закликаю всі органи місцевого самоврядування, регіональні влади активно брати в свої руки процес підготовки населення до функціонування в умовах війни», - наголошується у зверненні міського голови.

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Також, як повідомив Садовий, цього тижня вирішать усі організаційні питання і з наступного тижня у Львові буде оголошено план дій щодо навчання військової справи та курсів надання першої медичної допомоги для мешканців міста.

«В першу чергу, ми будемо працювати по наших великих підприємствах, бо там до роботи можна підійти організовано. Потім по структурах комунальної власності, мешканці міста зможуть записуватися на такі курси, заповнюючи анкети, чи в Інтернеті чи по телефону – все буде у відкритому доступі. Тільки ми не зможемо зробити це для усіх охочих одночасно. Будуть формуватися групи, і почергово вони таке навчання будуть проходити, бо ситуація може бути надзвичайно непростою», - зазначив мер Львова.