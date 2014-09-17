Експерти розповіли про реформування системи охорони здоров'я України

Україна у п'ятірці країн світу з найнижчим рівнем вдоволеності медичними послугами - таких висновків дійшли експерти, які входять до групи реформування системи охорони здоров'я України, повідомляє "Сніданок з 1+1".

Серед експертів є і представники Грузії, на досвід саме цієї країни українські фахівці спиратимуться при реформуванні вітчизняної системи охорони здоров'я.

Українці давно вже звикли, що за "безкоштовне" медичне обслуговування треба платити, навіть найпростіші процедури, як уколи, мають свій прейскурант. Не кращі умови у лікарнях, якщо лікуватися стаціонарно, - все від постільної білизни до ліків необхідно закуповувати самостійно.

Читайте такожУ МОЗ розповіли про Концепцію нової моделі національної системи охорони здоров’я

Лікарі, зі свого боку, кажуть, що втомилися чекати на реформування галузі, адже умови праці жахливі, а зарплата – мізерна. Медики б'ють на сполох - медична галузь в Україні негайно потребує кардинальних змін.

Реформу, зазначає експерт, в Україні проводитимуть, спираючись на досвід Грузії. Зміни по-грузинські вирішили наслідувати, оскільки саме ця країна також проводила реформи в стані воєнного конфлікту. І щойно запровадять реформу - про хабарі і подачки лікарям можна буде забути.

Читайте такожУ КМДА заговорили про порятунок київської медицини та анонсували створення нових лікарень

"Буде знижено обсяг неформальних платежів, які будуть переведені в більш легальний спосіб. Очікується, що підвищиться якість надання послуг за рахунок того, що людина буде лікуватися і діагностуватися раніше"", - пояснюють експерти.

Держава значно економить, якщо діагностуватиме хвороби на ранніх стадіях. Так працює система охорони здоров'я Ізраїлю, США та інших розвинених країн. Профілактичні медогляди населення там проводяться регулярно – такий досвід перейматиме і Україна.