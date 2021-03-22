У суботу, 20 березня, будівля Офісу президента постраждала від вандалізму з боку учасників акції на підтримку Сергія Стерненка.

Будівля Офісу президента, біля якої в суботу ввечері прихильники Сергія Стерненка влаштували акцію протесту, залишилася без центральних дверей, але досі рясніє написами.

Про це свідчать фото та відео з місця події. Двері, які учасники акції забруднили фарбою і залишили з розбитими шибками, зняли працівники комунальних служб.

При цьому на стінах будівлі як і раніше видно сліди фарби та написи, проте зникло зображення свастики, залишене активістами на фасаді.

З'ясувалося, що його затер киянин Микола Давидюк, з його слів, за власною ініціативою.

"Як уже жартували, непогана картина вийшла на Банковій з точки зору сучасного мистецтва. Але один логотипчик там точно заважав. Тепер його там немає", - зазначив Давидюк на своїй сторінці у Facebook.

Центральний вхід в Офіс президента оточений. При цьому, як повідомляє "Страна", є охочі сфотографуватися біля будівлі.

"Це зараз головний арт-об'єкт", - повідомив перехожий, попросивши сфотографувати його на фоні ОП.

Акція на підтримку Стерненка: що відбувалося

Справа Стерненка: що відомо

23 лютого Приморський райсуд Одеси призначив Стерненку покарання у вигляді позбавлення волі на 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна у справі про викрадення місцевого депутата, учасника антимайдану Сергія Щербича.

Стерненка і ще одного обвинуваченого у справі - Руслана Демчука - взяли під варту в залі суду і відвезли до СІЗО, де вони перебуватимуть до набуття вироком законної сили.

19 березня суд в Одесі відхилив апеляцію на вирок Стерненку і залишив його під вартою.

Крім того, Приморський райсуд Одеси з вересня 2020 року розглядає справу про обвинувачення Стерненко в умисному вбивстві громадянина Івана Кузнєцова і незаконному носінні холодної зброї.

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Автор: Катерина Комолова