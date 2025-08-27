Таке рішення дозволить молоді бодай навідувати батьків, які не виїхали.

Дозвіл виїзду чоловікам до 22 років дозволить зберегти зв’язок між українцями, які виїхали, і тими, хто залишився. Про це заявив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Федієнко в ефірі Ранок.LIVE.

"Я особисто вважаю, що це нормальна позитивна історія. По-перше, ті, хто хотіли втекти, вони вже втекли", - сказав він.

Нардеп наголосив, що таке рішення є також позитивним, бо дозволить молоді бодай навідувати батьків, які не виїхали.

"Є ті студенти, які виїхали і, на жаль, не можуть повернутися до України, навіть до своїх батьків. І ми втрачаємо з ними зв'язок. Людина, яка два-три роки вже живе на іншій території, вона так або інакше все одно соціалізується в побут іншої країни, життя іншої країни, і вона вже втрачає зв'язок з нашою країною", - пояснив Федієнко.

Депутат також додав, що студенти за кордоном часто не знають справжньої ситуації в Україні:

"Тому, я думаю, що коли вони будуть повертатися хоча б до батьків на канікули, вони змінять, можливо, свою думку. Можливо, хтось і залишиться. Або, можливо, хтось взагалі повернеться назавжди до України".

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон - останні новини

Як повідомляв УНІАН, командир батальйону Дніпро 1 Юрій Береза вважає, що для того, щоб перемогти у війні, нам потрібно об’єднати всі внутрішні сили, необхідна мобілізація з 18 років - і дівчат, і хлопців.

"Я завжди наводжу приклад Ізраїлю. Там навіть не стоїть питання про призов, про обов'язкову військову службу молодих людей. Хто втік за кордон, той не має права ні на які державні посади, не має права на бізнес, не має права на всі блага, які дозволяють громадянам бути громадянами", - зауважив він.

За словами військового, необхідно, щоб всі молоді люди, не тільки хлопці, а і дівчата, пройшли відповідне навчання.

Водночас у ДПСУ розповіли, що чоловіки 18-22 років для виїзду за кордон повинні мати важливий документ. Крім закордонного паспорта, також повинні будуть мати і військово-обліковий документ. Другий документ може бути у паперовому або електронному вигляді.

