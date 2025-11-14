Він розповів, що військові часто запитують у нардепів, що вони роблять, щоб боротися з таким явищем, як СЗЧ.

Дезертирство з боку окремих бійців все ще не рідкість. І саме такі вчинки, коли воїни самовільно залишають позиції (СЗЧ), підставляють побратимів та відкривають шлях ворогу.

Про це сказав в етері Вечір.LIVE нардеп від фракції "Слуга народу" Руслан Горбенко. "Військові дуже часто ставлять питання: "А що ви, влада, робите для того, щоб покарати цих СЗЧ?"", - додав нардеп.

Крім того, Горбенко зазначив, що солдати на фронті відчули, що воювати стало легше, оскільки стало менше безглуздих наказів.

Відео дня

Він висловив думку, що на фронті змінилась філософія, запрацювала нова корпусна система та стало більше координації між підрозділами. Піхота працює з дроноводами, логістика покращилась. Це, за словами нардера, дало відчуття, що командування почуло військових.

Проблема СЗЧ в Україні

Днями Офіс Генпрокурора розкрив вражаючу статистику по СЗЧ. За його даними, навіть за період 2022-2024 роки з війська втекло менше людей, ніж за неповний 2025 рік.

Із січня 2022 року до жовтня 2025 року в Україні відкрили 255 тис. справ щодо СЗЧ та ще 56,2 тис. - щодо дезертирства. В цілому 311 тис. 327 кримінальних проваджень.

Водночас лише протягом січня-жовтня цього року правоохоронці зареєстрували 162,5 тис. справ щодо СЗЧ, у яких 9 тис. осіб отримали повідомлення про підозру, а майже 7,7 тис. проваджень було направлено до суду.

Вас також можуть зацікавити новини: