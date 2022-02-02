Люди йдуть з роботи, бо не бачать кар'єрного зростання.

Окрім низького рівня заробітної плати, основними причинами звільнення українців з роботи у 2021-2022 роках стали відсутність кар’єрного зростання та вигоряння.

Про це свідчать результати опитування кадрового порталу Work.ua.

Зазначається, що в опитуванні щодо того, які причини, окрім фінансових, спонукали українців звільнятися, взяли участь 13 тис. респондентів

"Вигоряння на роботі мало велике значення протягом 2021-2022 років, але бажання зростати в компанії, на своїй посаді, переважало. Стало зрозуміло, що люди йдуть не лише тому, що вони виснажені, а й тому, що вони мають амбіції, цілі та прагнення", - йдеться у дослідженні.

Більшість - 27% опитаних - відповіли, що звільнилися чи звільняються, бо не відчувають, що зростають на своїй посаді. Вигоряння посіло друге місце у рейтингу - цей варіант обрали 26% респондентів.

"Роботодавцям і співробітникам давно час зрозуміти, що більше — не завжди означає краще. Через перепрацювання, великий пул обов’язків і вкрай високу інтенсивність фахівець не просто виснажить свої ресурси та перестане продуктивно працювати, а може взагалі звільнитися. Наслідками вигоряння можуть бути депресія, уникнення виконання робочих завдань та прояви агресії", - зазначили у Work.ua.

Читайте такожСитуація погіршилася: Нацбанк оприлюднив прогноз безробіття"Мене не цінували" — таку відповідь обрали 20% людей, які звільнилися протягом 2021-2022 років. 12% респондентів відповіли, що звільнилися через переїзд, 8% — що у них не склалися відносини з роботодавцем та колективом, 4% відмовили у підвищенні, 2% відкрили свій бізнес та 1% зробили вигіднішу пропозицію.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні змінився розмір середньої зарплати. Найнижчий рівень середньої заробітної плати в січні зафіксований на Закарпатті.

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