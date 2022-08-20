Зокрема, йдеться про понад 363 тис. грн, які призначалися на облаштування захисних об’єктів міста.

Міський голова Костянтинівки Донецької області заволодів коштами, призначеними для оборони міста.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

"Меру м. Костянтинівка та керівнику місцевого комунального підприємства на Донеччині повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном та службовому підробленні (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального Кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, за даними слідства, на початку квітня 2022 року мер міста, наближеного до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста заволодів оборонними коштами.

"Мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, не здійснивши жодних будівельних робіт із влаштування захисних об’єктів міста, заволоділи бюджетними коштами міськради у сумі понад 363 тис. грн. Підозрювані розпорядились ними на власний розсуд", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Як відомо, мером Костянтинівки є представник забороненої в Україні партії "Опозиційна платформа - За життя" Олег Азаров.

Війна в Україні: актуальні дані

Протягом 19 серпня ворог вів наступ в районі Борщової на Харківському напрямку, проте зазнав втрат і відступив. Провалом для окупантів закінчився й штурм поблизу Новодмитрівки, Вірнопілля і Курульки.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін.

На Краматорському, Бахмутському та Авдіївському напрямках тривають бойові дії.

На Слобожанському напрямку ворог веде бойові дії з метою утримання займаних районів та недопущення контрнаступу підрозділів Сил оборони, подекуди намагається покращити тактичне становище.

Ввечері, 19 серпня, серія вибухів пролунала й в окупованому Криму. За даними Інституту вивчення війни, росіяни збили БПЛА над Керченським мостом. Загалом, щоденні вечірні атаки на об’єкти РФ на півострові та в Херсонській області змусили ворога шукати нові місця для розміщення складів та баз.

На думку Пентагона, позиції російських військ в Україні значно ослабли, прогресу їхнього просування немає.

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