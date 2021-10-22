"Дистанційку" міністерство пропонує запровадити з 25 жовтня по 15 листопада.

Міністерство освіти і науки України рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління.

Про це у своєму Telegram написав міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"Оскільки епідеміологічна ситуація з COVID-19 в країні погіршується, після відповідних консультацій з МОЗ, МОН рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти всіх форм власності та сфер управління", - повідомив він.

Щодо навчання в школах з наступного тижня, за словами міністра, воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні.

Він також закликав всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитись до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально.

"Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен! Кожен педагог може бути прикладом для своїх колег і рідних, які ще зволікають з цим рішенням", - резюмував він.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Як повідомляв УНІАН, у Києві відзавтра, тобто з 23 жовтня, школярі йдуть на осінні канікули.

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Автор: Наталія Хаджі