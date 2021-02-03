61,7% українців підтримують норму закону про обслуговування споживачів українською мовою.
Читайте такожТепер Kyiv: в аеропорту Дубаї змінили написання назви української столиці (фото)Про цей йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).
«61,7% українців підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою. Не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою», - йдеться в повідомленні.
Водночас, згідно з даними опитування, найбільше її підтримують жителі заходу і центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше - жителі сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують). На півдні 49% підтримують її, а не підтримують - 46,2%.
На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1% (але треба враховувати, що на Донбас припадає лише 84 з 1205 опитаних респондентів і що опитування було проведене лише на контрольованій Україною частині Донбасу).
***З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.
У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.
Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.
Закон про мову в Україні
- 16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.
- Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.
- Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.
- Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.
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