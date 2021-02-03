На контрольованій українським урядом частині Донбасу підтримують це положення 59,5% опитаних.

61,7% українців підтримують норму закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Читайте такожТепер Kyiv: в аеропорту Дубаї змінили написання назви української столиці (фото)Про цей йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«61,7% українців підтримують чинну норму про обслуговування українською мовою. Не підтримують - 34%, а ще 4,2% не визначилися зі своєю думкою», - йдеться в повідомленні.

Водночас, згідно з даними опитування, найбільше її підтримують жителі заходу і центру (відповідно, 79,4% та 66,2%), найменше - жителі сходу (38,8%, у той час як 55,8% не підтримують). На півдні 49% підтримують її, а не підтримують - 46,2%.

На Донбасі підтримують 59,5%, не підтримують - 32,1% (але треба враховувати, що на Донбас припадає лише 84 з 1205 опитаних респондентів і що опитування було проведене лише на контрольованій Україною частині Донбасу).

***З 27 січня до 1 лютого 2021 року Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки. Методом особистого інтерв’ю з використанням планшетів (САРІ) опитано 1205 респондентів, що мешкають у 86 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим) за 3-х ступеневою стохастичною вибіркою з квотним відбором на останньому ступені, що репрезентативна для населення України віком від 18 років.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.

Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і без врахування дизайн-ефекту) не перевищує: 2,9% - для показників, близьких до 50%, 2,5% - для показників, близьких до 25%, 1,9% - для показників, близьких до 12%, 1,3% - для показників, близьких до 5%.

Закон про мову в Україні

16 січня набула чинності низка норм закону про обслуговування споживачів українською мовою.

Згідно зі статтею 30 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", всі надавачі послуг, незалежно від форми власності, мають обслуговувати споживачів і надавати інформацію про товари й послуги українською мовою. За порушення мовного законодавства у сфері обслуговування передбачено штраф від 5 100 до 6 800 грн.

Цей закон Верховна Рада ухвалила 25 квітня 2019 року, а його статті впроваджуються поетапно.

Штрафувати за відмову спілкуватися з клієнтами українською мовою будуть з 16 липня 2022 року.

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Автор: Костянтин Гончаров