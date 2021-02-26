Поруч з піаніно можна сфотографуватися, а для художників воно послужить гарною натурою.

В Одесі місцевий житель Дмитро Мілютін встановив на пляжі «Отрада» піаніно.

Читайте такожВ Одесі провели виставку картин із приватних колекцій (відео)Про це він повідомив у Facebook. «Я купив зламане піаніно, яке хотіли викинути.... Його долю не знає ніхто. Знаю лише, що стояло воно в старій квартирі в тихому дворику на Великій Арнаутській, і нові власники квартири віддавали його за символічну суму, з умовою самовивезення», - написав одесит.

Він висловив надію, що інструмент ще послужить людям, які гуляють уздовж берега моря. Зокрема, поряд з ним фотографуватимуться, намагатимуться грати на пожовклих від часу клавішах.

Мілютін також припустив, що піаніно на тлі моря зацікавить як натура художників.

«Воно ще житиме, і приноситиме радість.... Безумовно, його зламають... І тоді я його заберу далеко, можливо туди, де шумить листям посадка над лиманом, поруч з дачею, де приведу його до ладу, і фотографуватиму друзів», - зазначив Мілютін.

Він також розмістив відповідне фото - старе піаніно біля відомої одеської пам'ятки - Жовтого каменю, на пляжі «Отрада».

Вчинок Мілютіна викликав резонанс. Люди дякують йому за «подарунок місту», кажуть, що це - благородний жест, красиве продовження життя інструменту. Іногородні відзначають, що піаніно на пляжі - гарний привід приїхати до Одеси.

Деякі люди висловили побоювання, що його можуть вкрасти або змиє хвилями. Але Мілютін відповідає, що це виключено: інструмент важить 270 кг і стоїть на певній відстані від води.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Лариса Козова