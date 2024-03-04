Йдеться про проміжні репарації в 3 тисячі євро цивільним людям, які постраждали від такого насильства.

Постраждалим від сексуального насильства під час війни виплатять компенсації в розмірі три тисячі євро на людину. Про це йдеться в сюжеті ТСН, в якому розповідається про конференцію щодо відновлення прав постраждалих від сексуального насильства, пов'язаного з війною.

Віце-прем'єр міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що йдеться про проміжні репарації цивільним людям, які постраждали від сексуального насильства під час війни. Це одноразова виплата в 3 тисячі євро.

"Гарантується повна конфіденційність, є правове поле взаємодії, яке дозволяє мінімізувати травматизацію. І це не лише процес ідентифікації, а це і процес роботи з психологами, взаємодія, комунікація, супровадження. Унікальний проект, бо реалізується з урядом. Він вже сьогодні є елементом майбутньої справедливості, відповідальності РФ", - зазначила вона.

Дружина президента України Олена Зеленська сказала, що одне із завдань - це повернути людині довіру до світу і показати, що не всі в ньому вбивці і гвалтівники, що є надія, підтримка.

"Крім репарацій, це можна зробити через розбудову багаторівневої системи відновлення ментального здоров’я", - зазначила вона.

В сюжеті зазначається, що нині генеральна прокуратура України розслідує 274 справи щодо сексуального насильства під час війни. Це задокументовані факти тих людей, які знайшли у собі силу говорити, але тих, хто цього не зробив значно більше.

Також повідомляється, що кошти для виплат на проміжні репарації будуть надані з Глобального фонду, а на першому етапі фінансування буде від урядів Франції та Бельгії. Перша фаза цього пілотного проекту триватиме до жовтня місяця.

Сексуальное насильства окупантів проти мирних українських жителів

Як повідомляв УНІАН, журналісти американського видання New York Times опублікували розслідування сексуального насильства проти мирних українських жителів на деокупованих територіях з боку російських солдатів.

Зокрема, є докази того, що російські командири знали про зґвалтування або навіть заохочували їх, написало NYT з посиланням на Ірину Діденко, представницю прокуратури з ведення справ сексуального насильства. У деяких же випадках вони віддавали, як стверджує Діденко, накази ґвалтувати або давали вказівки "піти розслабитися".

Діденко каже, що існує чітка модель поведінки, коли російські війська окупують територію: "Прибувають наземні війська, і на другий-третій день починаються зґвалтування".

В одному з випадків, який описується в розслідування, командир дозволив солдатам увійти в житловий будинок, сам залишаючись зовні. При цьому було чутно, як солдат говорив: "Цю ми просто поб'ємо, а цю ми зґвалтуємо". В іншому випадку вісім російських солдатів зґвалтували чоловіка, якого зупинили на блокпосту.

В одному з раніше окупованих сіл Київської області психологи виявили, що кожна дев'ята жінка піддавалася сексуальному насильству.

За словами прокурорів і міської влади, жертви зґвалтувань неохоче говорять про те, що трапилося, а на тлі війни ситуація погіршується, оскільки їх можуть звинуватити у співпраці з російською армією.

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