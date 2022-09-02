За його словами, Путін не отримав істотного збитку з боку світової спільноти після провокацій на ЗАЕС.

Президент РФ Володимир Путін закріпив російських військових на ЗАЕС, оскільки не побачив жорсткої реакції світової спільноти.

Про це повідомив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк на YouTube-каналі Юлії Латиніної.

"У таких історіях, коли він (Путін - УНІАН) вже зайшов за "червону лінію", коли він вже спробував шантажувати, він продовжує далі дивитися, як це буде працювати", - додав радник глави ОП.

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За його словами, близько місяця тому почалася активна інформаційна робота щодо ризиків, які генерує російська армія на ЗАЕС. Тоді МАГАТЕ і політики заявили про необхідність демілітаризації зони навколо станції. Подоляк зазначив, що, бачачи це, Путін вирішив пригальмувати ситуацію, щоб світова спільнота "охолола".

"Пар вийшов, заяви зробили, в тому числі і ООН. Зараз він зробив вигляд, що знехотя дозволив місії їхати через територію України, при цьому з місією почали активно працювати. Місія перебуває в напівшоковому стані, а коли приїжджає - навколо озброєні люди і журналісти", - зазначив він.

На думку Подоляка, санкції проти "Росатому" могли б пом'якшити дії Путіна щодо ЗАЕС.

"Первинне напруження почало стихати. Відповідно він подумав: "Все, відмінно, далі залишаюся", зафіксувався і чекає... Якщо він не отримує дійсно істотного збитку... Якби "Росатому" заборонили працювати з іншими країнами і з точки зору спорудження нових атомних об'єктів, і продажу ядерного палива, і обслуговування станцій. Тоді його позиція була б набагато м'якше " - підсумував він.

Як повідомляв УНІАН, російські окупанти захопили ЗАЕС і місто-супутник Енергодар 4 березня. Росія відмовляється створювати демілітаризовану зону навколо ЗАЕС. З початку серпня окупанти періодично обстрілюють атомну станцію і територію біля неї.

На прохання уряду України МАГАТЕ сформувало місію для візиту на захоплену окупантами електростанцію. До її складу увійшли 14 міжнародних експертів.

Місію очолив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі. Місія сфокусувалася на трьох завданнях: фізичний захист; ядерна безпека; гарантії нерозповсюдження ядерних матеріалів.

Напередодні візиту місії стало відомо, що в результаті обстрілу росіянами майданчика Запорізької АЕС спрацював аварійний захист і відключився працюючий 5-й енергоблок. Окупанти заявили, що Енергодар знеструмлений.

1 вересня делегація МАГАТЕ прибула на Запорізьку АЕС. Гроссі заявив, що місія МАГАТЕ зберігатиме постійна присутність на АЕС.

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