На відновлення газопостачання потрібно більше часу.

Світло в Ізюмі з'явиться через два тижні, а на відновлення газопостачання, особливо в багатоповерхівках, потрібно значно більше часу.

Про це в ефірі телемарафону розповів міський голова Ізюму Валерій Марченко.

"Світло в місті з'явиться максимум через 2 тижні, зараз ведуться роботи по газофікації міста, бо газу в місті немає. Але це будуть в основному приватні будинки. З багатоповерхівками по газофікації проблема, бо всі системи там розбиті, тому швидко відновити буде неможливо", – зазначив він.

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Як писав УНІАН, минулого тижня голова ОВА закликав людей утриматися від повернення до звільнених населених пунктів Харківщини.

"Ми розуміємо, що люди зараз почнуть повертатися до цих населених пунктів, як це було на тих територіях, які звільняли, наприклад, у травні. Але хочу застерегти всіх, щоб люди не поспішали повертатися, бо дуже велика кількість домогосподарств заміновано, під'їзні шляхи, узбіччя", — сказав Олег Синєгубов.

Він зазначав, що головне завдання на деокупованих територіях зараз – ремонт об'єктів критичної інфраструктури, відновлення мобільного зв’язку, електро-, газопостачання, водопостачання.

14 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Харківщина майже вся звільнена від російських загарбників, в окупації понад п’ять місяців жили близько 150 тисяч українців.

16 вересня голова Нацполіції Ігор Клименко заявив, що на деокупованих територіях Харківської області виявлено 10 катівень.

Також поблизу міста Ізюм, що перебувало в окупації, виявленоорієнтовно 445 поховань людей.

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