Сьогодні на засіданні були заслухані пояснення представника позивача Ігоря Коломойського щодо необхідності визнання протиправним та скасування указу Володимира Зеленського у частині, де йдеться, що Коломойський втратив громадянство України.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду оголосив перерву до 24 квітня у розгляді позивної заяви бізнесмена Ігоря Коломойського про визнання протиправним і скасування указу президента України про втрату бізнесменом громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення оголосив суддя Микола Гімон. Зокрема, судове засідання продовжиться 24 квітня о 15:45.

Сьогодні, під час засідання, спочатку суд відмовив представникам президента України Володимира Зеленського у задоволенні клопотання про залишення позивної заяви Ігоря Коломойського без розгляду.

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У зв'язку з цим, суд перейшов до початку розгляду позивної заяви Коломойського.

Зокрема, адвокат Христина Ямельська озвучила позивні вимоги Коломойського та звернулась до суду з вимогою визнати протиправним та скасувати указ президента у частині, де сказано, що Коломойського визнано таким, що втратив громадянство України.

Захисниця наголосила, що указ президента є вибірковим і має певне упереджене ставлення, бо президент України Володимир Зеленський неодноразово виступав з ініціативою щодо запровадження множинного громадянства. Також існує багато людей, які мають громадянство України та інших держав, але до них не застосовується такий підхід як втрата громадянства, про що йдеться у контексті стосовно Коломойського.

Ямельська зазначає, що Касаційний адміністративний суд повинен перевіряти рішення державних органів, особливо в рамках адміністративного судочинства, на дискримінацію і вибірковість тих чи інших рішень.

Як відзначила захисниця, підставою для втрати Коломойським громадянства була визначена стаття 19 закону про громадянство від 2001 року. Ямельська зазначила, що Коломойський набув громадянство Держави Ізраїль у 1995 році до вступу в силу Конституції України у 1996 році і до набуття чинності закону України про громадянство від 2001 року.

"Відповідно до принципу ст. 58 Конституції України нормативно-правові акти не мають зворотньої сили в часі, тому, у даному контексті, не може бути застосована саме ця норма закону до громадянства, яке було набуте у 1995 році", - сказала адвокатка.

При цьому, вона зазначила, що стосовно громадянина Коломойського спостерігається неоднозначна практика, оскільки у 2014 році його указом президента України було призначено на посаду голови Дніпропетровської державної адміністрації. Захисниця нагадала, що головою ОДА може бути лише громадянин України.

"У даному контексті, немає однозначної практики зі сторони України, тому що спочатку особа була призначена на посаду, і через деякий час, її було просто позбавлено громадянства. Хоча, у самому поданні (представників президента) написано, що це втрата громадянства. Але насправді, це є позбавленням громадянства, бо не було виявлення у Ігоря Коломойського щодо втрати у нього громадянства у будь-якому разі", - наголосила вона.

Вона переконана, що Коломойський має сильну юридичну позицію.

Справа Коломойського - що потрібно знати

У вересні 2023 року Коломойському повідомили про підозру за двома статтями. Йому інкримінують шахрайство та легалізацію майна, отриманого злочинним шляхом. Під час розгляду справи суд обрав Коломойському запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю застави в 509 млн грн (зараз розмір застави збільшено до 3,9 мільярда гривень).

6 жовтня Київський апеляційний суд відмовив адвокатам Коломойського, які просили зменшити розмір застави до початкового рівня.

21 жовтня Олександр Лисак повідомив, що під час перебування в ізоляторі тимчасового тримання Коломойський "має серйозні проблеми" з доступом до медичної допомоги.

24 жовтня суд відмовився замінити Коломойському утримання під вартою на домашній арешт. Водночас, суд зобов'язав керівника відділу забезпечення досудового слідства Служби безпеки України та державної установи Центр охорони здоров'я державної кримінальної виконавчої служби України у Києві та області невідкладно забезпечити проведення повного медичного обстеження Коломойському з метою встановлення, чи може він за станом здоров'я перебувати в умовах слідчого ізолятора без надання спеціалізованої медичної допомоги.

27 жовтня Шевченківський районний суд міста Києва продовжив термін утримання під вартою для бізнесмена Ігоря Коломойського до 2 грудня з альтернативною визначення застави в 3,9 млрд гривень.

6 листопада Шевченківський районний суд міста Києва переніс засідання з розгляду клопотання сторони захисту про зміну запобіжного заходу бізнесмену Ігорю Коломойському.

15 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) у середу, 15 листопада, зібралася, щоб розглянути апеляційну скаргу захисту бізнесмена Ігоря Коломойського щодо ухвали ВАКС від 24.10.2023 у справі № 991/9378/23 про повернення скарги Коломойського І. В. на бездіяльність Генерального прокурора та постанову прокурора від 13.10.2023 про відмову у задоволенні клопотання про зміну підслідності. Однак суд переніс засідання на 17 листопада у зв'язку з тим, що сторона захисту звернулася з клопотанням про забезпечення особистої участі Ігоря Коломойського у розгляді справи.

Колегія суддів Київського апеляційного суду 16 листопада зменшила суму застави для бізнесмена Ігоря Коломойського на 891 мільйон гривень.

23 листопада Шевченківський районний суд міста Києва продовжив строк досудового розслідування у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена Ігоря Коломойського і екс-керівника столичної філії Приватбанку Сергія Волкова на три місяці - до 2 березня 2024 року.

28 листопада Шевченківський районний суд міста Києва задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою бізнесмена Ігоря Коломойського до 26 січня 2024 року з альтернативною визначення застави 3 млрд 712 тис. грн.

21 грудня Київський апеляційний суд розглядав оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського райсуду про продовження строку тримання Коломойського під вартою. Суд залишив бізнесмена під вартою до 26 січня, але зменшив йому заставу приблизно на 300 млн грн.

22 січня 2024 року Шевченківський райсуд продовжив строк тримання під вартою Коломойського. Суддя вирішив клопотання прокурора задовольнити частково і продовжити строк тримання бізнесмена під вартою в межах строку досудового розслідування, тобто до 2 березня, з альтернативою внесення застави в розмірі 2 млрд 650 млн грн.

27 лютого суд залишив бізнесмена ще на два місяці в СІЗО, при цьому зменшив суму застави на сто п'ятдесят мільйонів гривень.