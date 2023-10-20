Так званій судді загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Перед судом постане "суддя верховного суду Криму" Юлія Цораєва, яка виносила сфабриковані вироки голові Меджлісу Рефату Чубарову та активісту національного руху кримських татар Едему Бекірову.

Як повідомила Служба безпеки України, наразі слідчі зібрали доказову базу на суддю-зрадницю, яка причетна до проведення масових репресій проти кримськотатарського народу у тимчасово захопленому Криму.

За даними слідства, до захоплення українського півострова вона була суддею Керченського міського суду. Втім, після окупації Криму вона перейшла на бік ворога і погодилась "залишитись на посаді" вже окупованого на той час суду. У 2020 році наказом очільника Кремля Володимира Путіна її призначили "суддею верховного суду РФ" на окупованому півострові.

Відео дня

На підставі отриманих Службою безпеки доказів Цораєвій повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада). Обвинувальний акт щодо фігурантки спрямовано до суду. Оскільки зрадниця переховується на непідконтрольній території України, тривають комплексні заходи щодо її затримання та притягнення до відповідальності.

Зловмисниці загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Зрадники в окупованому Криму

Як повідомляв УНІАН, Росія окупувала український півострів 2014 року. Тоді ж Путін провів псевдореферендум про нібито приєднання Криму до складу Росії.

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров наголошував, що "рішення" судів у окупованому Криму щодо лідерів кримських татар будуть незаконними, але на них потрібно реагувати. На думку голови Меджлісу, ці справи викликані побоюванням Росії, що заплановані заходи кримських татар дедалі більше привертатимуть увагу міжнародних організацій та провідних політиків світу до теми окупації Криму.

У листопаді 2022 року прокуратура Автономної Республіки Крим повідомила про висунуті обвинувачення у держзраді ще 11 суддям з Криму. Усі вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові.

Спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова 11 українських суддів зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта. Вони обійняли різні посади, зокрема й керівні. Йдеться про суддю незаконно створеного Апеляційного суду, голову та суддю окупаційного Ленінського районного суду, а також суддів, що перейшли працювати до Нахімовського, Євпаторійського та Сімферопольського, Нижньогірського, Феодосійського районних "судів". Санкція статті передбачає від 12 до 15 років позбавлення волі.

Прокуратура тоді інформувала, що за фактами вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозри 713 особам, 225 з яких – судді; 215 обвинувальних актів скеровано до суду, 88 з них стосуються саме суддів; 14 осіб засуджено.

Вас також можуть зацікавити новини: