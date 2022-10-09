Рідні шукали його по усіх лікарнях і таборах для полонених, а знайшли на Дніпропетровському цвинтарі, як неопізнаного.

У селі Покровське у Миколаївській області попрощалися з бійцем полку "Азов" Володимиром Крижанівським, якого рідні розшукували півроку.

Як йдеться в сюжеті ТСН, Володимиру було 26, він закінчив коледж і університет у Миколаєві. Служив у полку "Азов" і до останнього обороняв Маріуполь.

"Казав, що вони переможуть і що в нього все добре. Він був позитивним хлопчиком, він вірив в краще, що добро перемагає зло. Писав, що підбили танки, спалили колону, взяли полонених, а потім зв'язок зник", - розповіла сестра "азовця" Олена.

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Зв'язок родини з Володимиром перервався наприкінці березня. Ніхто з сім'ї не знав чи живий він. Шукали його по усіх лікарнях і таборах для військовополонених, а знайшли на Дніпропетровському цвинтарі, де він був похований як неопізнаний.

"У серпні місяці батько здавав ДНК вдруге, що він там похований і побратим теж похований", - в сльозах розповіла мама бійця.

Свій останній бій Володимир Крижанівський з позивним "Естет" прийняв ще з двома побратимами біля маріупольського летовища. Вони тримали кругову оборону, і втрьох загинули. За кілька днів до цього він ще телефонував сестрі.

"Казав, що постійно не на одному місці, був сильно контужений. Не телефонував два тижні, не могли знайти місце, потім позвонив. Не хотів розказувати вже нічого", - розповіла вона.

Оборона Маріуполя

Для підтримки бійців, які героїчно оборонялися на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі, українські сили організовували секретні доставки. У місто доставлялися припаси і підмога гвинтокрилами Мі-8.

Гелікоптери долали щільну ППО окупантів і авіацію, зосереджену навколо Маріуполя. "Спецоперація була спланована і проведена військовою розвідкою Міністерства оборони України", — розповів глава ГУР Кирило Буданов.

Всього було 7 місій з проривом до Маріуполя. У них брали участь 16 гвинтокрилів, 2 з яких було знищено. Наприкінці травня ГУР поділилася унікальними кадрами з доставкою припасів в обложене місто.

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