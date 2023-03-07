Наразі всі три версії залишаються робочими.

Наразі триває розслідування авіакатастрофи у Броварах 18 січня, в якій загинуло керівництво МВС. Проводять експертизи, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, фахівців.

Як розповів в інтерв'ю "Укрінформу" новий очільник МВС Ігор Клименко, розслідуванням займається Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань – під процесуальним керівництвом Офісу генпрокурора.

"Я пропоную дочекатися результатів проведених експертиз, у тому числі із залученням іноземних, передусім французьких, спеціалістів", - сказав він.

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У Клименка запитали, чи змінилися версії слідства щодо авіакатастрофи у Броварах:

"На сьогодні всі три основні версії залишаються робочими".

Зараз усі ці гелікоптери, найперше Airbus і, зокрема, моделі Airbus 225, які перебувають у відомстві Міністерства внутрішніх справ, перевіряють.

Очільник МВС додав, що наразі, поки йдуть бойові дії, представники відомства будуть пересуватися автотранспортом, залізничним транспортом.

Катастрофа в Броварах 18.01.2023

18 січня в місті Бровари Київської області на територію дитячого садка впав гелікоптер. На місці падіння виявлено 14 загиблих, серед яких дитина.

На борту гвинтокрила перебували дев'ятеро осіб, серед яких міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, його перший заступник Євгеній Єнін, держсекретар МВС Юрій Лубкович, помічники та члени екіпажу. Всі вони загинули.

21 січня 2023 року у Києві попрощалися з очільником МВС Денисом Монастирським та іншими загиблими в авіакатастрофі у Броварах працівниками міністерства.

Раніше у СБУ назвали версії падіння гелікоптера: порушення правил польоту, технічна несправність гелікоптера та умисні дії щодо знищення транспортного засобу.

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