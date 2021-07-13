Урбан-парк з безліччю майданчиків, в тому числі і для людей з інвалідністю, відкрили 12 липня.

Діти зламали гойдалку для людей з інвалідністю в урбан-парку Харкова. При цьому дорослі дивилися на це та знімали відео.

Про це повідомляє Telegram-канал "Харків Life"

Урбан-парк з безліччю майданчиків, в тому числі й для людей з інвалідністю, відкрили 12 липня. У перший же день діти зламали оду з гойдалок.

"Під наглядом батьків, які знімали все на телефон, дітки знищили дитячі гойдалки для людей з інвалідністю в новому парку менше ніж за пів дня", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожУ Краматорську стався моторошний нещасний випадок на атракціоні (відео)

На гойдалки для дітей з інвалідністю залізло занадто багато дітей, і вони просто не витримав їх ваги.

Водночас на гойдалці видно наклейки, які вказують на те, що вона призначена для людей з інвалідністю.

Як раніше повідомляв УНІАН, в Дагестані дві дівчини зірвалися вниз з Сулакского каньйону. Дівчата каталися на гойдалках, які були встановлені прямо над прірвою.

Після події до "атракціону" приїхали поліцейські. За даними місцевих ЗМІ, дівчата приземлилися на майданчик з настилом.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Анастасія Горбачова