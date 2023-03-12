У Києві в роботі підземки стався технічний збій, через який не працювали щойно поповнені транспортні картки.
Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у соціальній мережі Facebook.
"Із технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють транспортні картки, які були щойно поповнені", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фахівці оперативно взялися за розв'язання цього питання. Водночас сплатити за проїзд можна:
- транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;
- разовим паперовим Qr-квитком;
- Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";
- безконтактною банківською карткою;
- мобільним додатком ApplePay та Google Pay.
Станом на зараз транспортні картки знову працюють у звичайному режимі.
Оновлення у Київському метрополітені.
Як раніше повідомляв УНІАН, у міський застосунок "Київ Цифровий" додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки. Для цього потрібно вибрати транспортну карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток". Далі квиток з поїздки з'явиться в загальному списку QR-квитків.