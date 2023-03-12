Фахівці оперативно взялися за розв'язання цього питання.

У Києві в роботі підземки стався технічний збій, через який не працювали щойно поповнені транспортні картки.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен" у соціальній мережі Facebook.

"Із технічних причин на станціях метро тимчасово не працюють транспортні картки, які були щойно поповнені", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що фахівці оперативно взялися за розв'язання цього питання. Водночас сплатити за проїзд можна:

транспортною карткою, поїздки на якій були поповнені раніше;

разовим паперовим Qr-квитком;

Qr-кодом, згенерованим у додатку "Київ Цифровий";

безконтактною банківською карткою;

мобільним додатком ApplePay та Google Pay.

Станом на зараз транспортні картки знову працюють у звичайному режимі.

Оновлення у Київському метрополітені.

Як раніше повідомляв УНІАН, у міський застосунок "Київ Цифровий" додали можливість перетворювати поїздки з транспортної карти на QR-квитки. Для цього потрібно вибрати транспортну карту в застосунку та натиснути "Створити QR-квиток". Далі квиток з поїздки з'явиться в загальному списку QR-квитків.

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