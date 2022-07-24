Обласній владі наразі відомо, що понад 170 осіб перебувають у заручниках.

На тимчасово окупованих частинах Запорізької області російські окупанти викрали 415 цивільних українців.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух.

За його даними, ще понад 170 осіб перебувають у заручниках.

Старух пояснив, що викраденою вважається та особа, яка перебуває у полоні понад три доби. Тих, кого росіяни забирають на 1-2 дні з метою отримати гроші на викуп, значно більше.

Для пошуку людей ще в березні було створено обласну комісію, яка збирає інформацію про такі випадки.

"На тимчасово окупованих територіях продовжують викрадати людей. Для пошуку та дослідження ситуацій ще в березні було створено обласну комісію, яка збирає інформацію про такі випадки", - йдеться в повідомленні.

Також у Запорізькій області продовжується евакуація мирних мешканців. І хоча коридорів наразі немає, усіх тих, хто проживає на потенційно небезпечних територіях, закликають виїжджати углиб України.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні стало відомо, що вночі 23 липня в окупованій Кирилівці Запорізької області пролунали вибухи, водночас окупанти завдали ракетного удару поблизу Запоріжжя.

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